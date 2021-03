Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak. Mówi o UFO

Głośno o Edycie Górniak zrobiło się ostatnio po jej wypowiedziach o pandemii koronawirusa. Teraz kolejny raz wzbudziła kontrowersje, mówiąc o życiu pozaziemskim.

Edyta Górniak snuje kontrowersyjne teorie AKPA

W ostatnim poście na Facebooku Edyta Górniak poruszyła temat UFO.

Udostępniła artykuł TVP Info na temat UFO. W tekście znalazła się wypowiedź Johna Ratcliffe'a, byłego dyrektora Wywiadu Narodowego, który twierdził, że istnieje tajne stowarzyszenie, działające za pośrednictwem FBI i Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Donaldowi Trumpowi.



"Szkoda, że wciąż nie jesteśmy gotowi. To, że o czymś nie wiemy, nie znaczy, że to nie istnieje" - zaczęła swoją wypowiedź wokalistka. "Ujawnienie byłoby w interesie publicznym, jak twierdzi John Ratcliffe, ale chyba się z nim nie zgodzę. Jak zareagowałby dziś zastraszony do obłędu Człowiek?" - pytała (pisownia wszystkich cytatów oryginalna).



"Trudno Nam - Ludziom materialistom, uzależnionym od cierpienia, uzależnionym od posiadania, od papierosów, plotek i kredytów - pojąć ogrom zagadnień, od których ludzkość była przez tyle lat odsunięta. A zamiast tego zaprogramowana w podstawowe schematy egzystencji" - pisała dalej Górniak.



Zaapelowała także o otwarcie umysłów. "Dla każdego z Nas to czas, by oduczyć się wszystkiego, czego Nas według schematów uczono, aby zresetować umysł i przygotować się na Prawdę i Wiedzę" - stwierdziła.

"Nie ma drogi na skróty, każdy musi wykonać swoje Zadanie Domowe. Wspierajmy się w tym procesie, Inspirujmy i motywujmy. To może być piękna, ekscytująca i maksymalnie rozwijająca podróż odkryć i olśnień" - podsumowała.