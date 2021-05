Konflikt Michała Wiśniewskiego i Kuby Wojewódzkiego. Odpowiedział w ostrych słowach

Kuba Wojewódzki zakpił w programie z Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Na odpowiedź wokalisty nie trzeba było długo czekać.

Michał Wiśniewski odpowiedział na obrazę Kuby Wojewódzkiego

Michał Wiśniewski, wokalista i lider Ich Troje, był pięciokrotnie żonaty.

Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.

W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się z niejaką Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach. W styczniu urodził się ich syn. Chłopiec otrzymał imiona Falco Amadeus na cześć ulubionego wokalisty lidera Ich Troje - zmarłego w lutym 1998 r.



Wokalista wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina oraz dobre relacje z dziećmi i byłymi partnerkami.



Do życia prywatnego Wiśniewskiego odniósł się w swoim programie znany z ciętego języka, Kuba Wojewódzki. "Jest takie powiedzenie, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, to jest prawie że w show biznesie reguła, ona nie dotyczy oczywiście Michała Wiśniewskiego, bo tam jest więcej kobiet niż sukcesów, i nie dotyczy niektórych księży" - powiedział Wojewódzki na antenie.



Wokalista szybko odpowiedział na obrazę. Na swoim InstaStories opublikował fragment programu i kilka kadrów, na których zdradził o "królu TVN". "Do historii przechodzą twórcy, wynalazcy, dyktatorzy, a nawet mordercy, ale ty?" - zaczął.

Zdjęcie Michał Wiśniewski odpowiedział Kubie Wojewódzkiemu / Instagram / materiał zewnętrzny

"Największy sukces, jaki można odnieść to rodzina i dzieci, które cię szanują i kochają, ale skąd ty możesz o tym wiedzieć?" - zapytał lider Ich Troje. "Może nie wszystkie sukcesy pamiętam, ale przypomnijcie mi, czy oprócz nap*******nia się z Ukrainek, chwalenia się jazdą 250 km/h, oblaniem colo-kwasem i nabijaniem się z osób powszechnie znanych za złotówki, zanotował jakieś sukcesy?" - wyliczył jeszcze.