Na płycie "Daemonic Rites" znajdziemy nagrania z różnych miejsc na świecie, które słynni blackmetalowcy odwiedzali przez ostatnie dwa lata w ramach promocji ostatniego studyjnego albumu "Daemon" z 2019 roku.

"Chcieliśmy udokumentować, jak po prawie 40 latach grania na żywo, wciąż świetnie wypada nasz zespół i jego koncertowe brzmienie. Postanowiliśmy wydać te nagrania koncertowe, by sprawić przyjemność naszym fanom" - powiedział Necrobutcher, basista Mayhem .

"Od samego początku w roku 1984 wiedziałem, że ten zespół będzie czymś wybitnym - jednym z najlepszych! Sądzę, że to jeden z podstawowych powodów, dlaczego wciąż tu jesteśmy 39 lat później, a licznik nadal bije" - dodał współzałożyciel legendarnej blackmetalowej formacji.



Koncertowy album "Daemonic Rites" ujrzy światło dzienne 15 września nakładem niemieckiej Century Media Records (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy).



Materiał ten pilotuje wideoklip do singla "Malum" z koncertu Mayhem, który odbył się w marcu 2022 roku w Nowym Jorku. Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo MAYHEM - Malum (LIVE)(OFFICIAL VIDEO)

Mayhem - szczegóły płyty "Daemonic Rites" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Falsified And Hated"

3. "To Daimonion"

4. "Malum"

5. "Bad Blood"

6. "My Death"

7. "Symbols Of Bloodswords"

8. "Voces Ab Alta"

9. "Freezing Moon"

10. "Pagan Fears"

11. "Life Eternal"

12. "Buried By Time And Dust"

13. "Silvester Anfang"

14. "Deathcrush"

15. "Chainsaw Gutsfuck"

16. "Carnage"

17. "Pure Fucking Armageddon".