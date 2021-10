Koncert TVP dla Krzysztofa Krawczyka "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz". Kiedy transmisja skrótu?

W niedzielę TVP2 pokaże skrót koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk". Kto zmierzył się z jego przebojami w amfiteatrze w Opolu?

Maryla Rodowicz zaśpiewała na koncercie pamięci Krzysztofa Krawczyka AKPA