Tak zaczynał Krzysztof Krawczyk. Mało kto o tym pamięta

Krzysztof Krawczyk był wokalistą, który bawił pokolenia Polaków. Jednak mało ludzi pamięta, jak wyglądały początki kariery słynnego piosenkarza.

Krzysztof Krawczyk ma na koncie mało pamiętany epizod filmowy /Jerzy Plonski / Agencja FORUM

Krzysztof Krawczyk zrobił w Polsce niesamowitą karierę jako wokalista - najpierw jako członek Trubadurów, potem jako twórca solowy. Co ciekawe, najpierw próbował sił jako aktor.

14-letni Krawczyk wystąpił w młodzieżowym filmie Marii Kaniewskiej "Szatan z siódmej klasy". Jego rola była niewielkim epizodem. Przyszły gwiazdor polskiej estrady wcielił się w postać młodego harcerza, jednego z kolegów Adama Cisowskiego (w tej roli Józef Skwark).

W sieci można znaleźć kadry z filmu, na których pojawia się Krzysztof Krawczyk. Sam wokalista w przeszłości chwalił się możliwością obcowania na planie z "najpiękniejszą gwiazdą polskiego kina", czyli Polą Raksą.



"Na planie kochali się w niej wszyscy chłopcy. Krzysztof Krawczyk również" - mówił "Super Expressowi" menedżer zmarłego artysty, Andrzej Kosmala.

"Tę rolę załatwił mu ojciec. Znał wszystkich, którzy grali w tym filmie. Na planie tylko Krawczyk był autentycznym harcerzem w swoim mundurze, dlatego siedział w pierwszej ławce" - zdradził tabloidowi.

Ojciec Krzysztofa Krawczyka - January - był śpiewakiem operowym i aktorem teatralnym. Pracował m.in. w Teatrze Polskim w Poznaniu. Jego marzeniem było, aby syn również związał się z aktorstwem. Sukcesów syna nie doczekał. Zmarł, gdy Krawczyk miał 16 lat.



Po jego śmierci matka przyszłego Trubadura - Lucyna - zachorowała na depresję. Młody Krawczyk musiał zająć się rodzicem, rzucił edukację muzyczną i zatrudnił się jako goniec.

"Na pogrzebie ojca ja, który był wierzący, powiedział głośno: ‘Nie ma Ciebie, Boże, nie istniejesz’. Wtedy dokonałem wyboru i stałem się oficjalnie ateistą - nie wiedziałem, że dalej wierzę. Z Kościołem długo nie miałem nic wspólnego. (...) Później to było bardzo wygodne, bo nie trzeba było chodzić do kościoła, spowiedzi, i to lenistwo spowodowało, że człowiek zaczął być troszkę hedonistą - powiedział Krawczyk w rozmowie" - mówił "Gazecie Wyborczej". Ateistą Krawczyk był przez 20 lat.