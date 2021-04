Krzysztof Krawczyk w duecie z żoną. Nieznane nagranie trafiło do sieci

Do internetu trafiło nagranie, na którym Krzysztof Krawczyk i jego żona w duecie wykonują utwór "Wszystko z czasem się zmienia". Archiwalny film wzruszył internautów.

Reklama

Ukochana "Ewunia" była dla Krzysztofa Krawczyka miłością życia AKPA

Krzysztof Krawczyk był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą miłością była Grażyna Adamus, z którą rozwiódł się, gdy wdał się w romans z wokalistką Amazonek Haliną Żytkowiak (to z nią ma syna Krzysztofa). Ten związek ostatecznie też nie przetrwał próby czasu, a wokalista związał się ze swoją trzecią żoną - Ewą. Byli razem prawie 40 lat.

Reklama

Krawczyk poznał młodszą o 13 lat Ewę Trylko w 1982 r. - za jej namową udał się na mszę do kościoła w Chicago i stał się od tego momentu osobą ponownie wierzącą. Trzy lata później wzięli ślub.



Po powrocie z Ewą z USA okazało się, że zawarte tam małżeństwo jest nieważne. Najpierw Ewa i Krzysztof wzięli ślub cywilny, a w 1988 r. w Warszawie odbył się ich ślub kościelny.

"Nigdy nie byłam jego fanką. W telewizorze wydawał się gruby, mały, no i tak jakoś jedno oko miał dziwne, wyglądało jak sztuczne. Ale jak zobaczyłam go na żywo, pomyślałam: 'Co za ciacho. I jak śpiewa!'" - wspominała Ewa Krawczyk swoje pierwsze spotkanie z przyszłym mężem. Wokalista wielokrotnie podkreślał, że Ewa jest miłością jego życia.

Krzysztof Krawczyk (1946 - 2021) 1 / 22 Krzysztof Krawczyk (1946 - 2021) Źródło: East News Autor: Marcin Smulczyński udostępnij

Do sieci trafiło archiwalne nagranie z ich wspólnego występu. Wykonali wtedy utwór "Wszystko z czasem się zmienia".



Film wzruszył internautów. "Piękna miłość dwojga ludzi, przetrwała, bo była prawdziwa. Utwór bardzo mi się podoba, odtworzony tak prawdziwie jak to oboje czuli", "Piękna piosenka. Uwielbiam! Taki sentyment sprzed 15 lat mi pozostał! Będę jeszcze pewnie długo przypominać sobie piosenki K. Krawczyka. A Pani Ewa jaki talent. Szok. Trudno się nie wzruszyć", "Pięknie zaśpiewana piosenka w duecie ze swoją kochaną żoną. Cudowni ludzie" - pisali w komentarzach.

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w szpitalu w Łodzi. Miał 74 lata.