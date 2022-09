Taylor Hawkins zmarł 25 marca w wieku 50 lat w hotelu w Bogocie (Kolumbia) przed rozpoczęciem trasy Foo Fighters. Później ujawniono, że w moczu muzyka znaleziono ślady aż 10 różnych substancji psychoaktywnych, w tym: marihuanę, opioidy, leki antydepresyjne i benzodiazepinę znajdującą się w lekach przeciwlękowych. Oficjalnie nie podano jednak przyczyny śmierci perkusisty, ani czy ta mieszanka mogła się do niej przyczynić.

Na początku czerwca rodzina muzyka wydała oświadczenie i zapowiedziała specjalne koncerty pożegnalne perkusisty.

"Moje najgłębsze podziękowania dla całej społeczności Foo Fighters i fanów Taylora za morze miłości, który każdy z Was okazał naszemu ukochanemu Taylorowi. Wasza dobroć była nieocenionym pocieszeniem dla naszej rodziny w tym czasie niewyobrażalnego smutku" - można było przeczytać.

Foo Fighters zaplanowali dwa koncerty w hołdzie dla zmarłego perkusisty - 3 września na stadionie Wembley w Londynie i 27 września w Los Angeles. Koncert w Wielkiej Brytanii był pierwszym po śmierci muzyka.

"Miliony ludzi opłakiwały jego przedwczesne odejście 25 marca, a pełne pasji i szczere hołdy płynęły zarówno od fanów, jak i muzyków, których Taylor uwielbiał" - napisali Foo Fighters w oświadczeniu. "Taylor Hawkins Tribute Concerts połączy kilku z tych artystów, rodzinę Hawkinsa i oczywiście jego braci z Foo Fighters" - dodali.

Taylor Hawkins Tribute w Los Angeles. Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

27 września Foo Fighters zagrają drugi, ostatni z serii koncertów w hołdzie Taylorowi Hawkinsowi. Odbędzie się on w Kia Forum w Los Angeles. Ten będzie o wiele mniejszy od Wembley - zmieści się tam ok. 17 tysięcy uczestników.

Na liście gości przewija się wiele ogłoszonych wcześniej nazwisk, które pojawiły się na scenie w Londynie. Pełna lista artystów jest naprawdę imponująca. Wystąpią: Danny Carey z Tool, Tommy Lee, Kim Thayil z Soundgarden, Justin Hawkins z The Darkness, Taylor Momsen z The Pretty Reckless, Kesha.

Artyści dołączyli do wcześniej ogłoszonej listy gości, na której znaleźli się Travis Barker, Geezer Butler z Black Sabbath, Matt Cameron z Pearl Jam, Geddy Lee i Alex Lifeson z Rush, Alanis Morissette (to w jej zespole zaczynał karierę Hawkins), Miley Cyrus, John Paul Jones z Led Zeppelin, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Brad Wilk (Rage Against the Machine), Brian May i Roger Taylor (Queen), Krist Novoselic (Metallica), Nancy Wilson, Josh Homme z Queens of the Stone Age, Jon Theodore, Alain Johannes, Joan Jett, P!NK, Stewart Copeland z The Police, Chris Chaney z Jane's Addiction, Gene Simmons, Nikki Sixx z Mötley Crüe, Mark Ronson, Omar Hakim i Chevy Metal.

Londyński koncert trwał 6 godzin, a to wydarzenie z pewnością potrwa tyle samo. Będzie można go oglądać na kanale MTV w serwisie YouTube.



Gwiazdy żegnają Taylora Hawkinsa

Wśród gości pierwszego koncertu, który odbył się na Wembley znaleźli się m.in.: Brian May i Roger Taylor z zespołu Queen, Stewart Copeland z The Police, Liam Gallagher z Oasis, Geddy Lee z Rush, Josh Homme z Queens of the Stone Age, Travis Barker z Blink-182, Kesha, Brian Johnson (wokalista AC/DC), Lars Ulrich (perkusista grupy Metallica), Justin Hawkins (lider The Darkness) i Sam Ryder (jako reprezentant Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce podczas tegorocznej Eurowizji).

Podczas występu w Londynie nie zabrakło licznych wzruszających momentów. Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie krył łez - w trakcie wykonywania utworu "Times Like These" musiał przerwać swój występ.

Niespodzianką była obecność Paula McCartneya, który wykonał "Helter Skelter" i "Oh! Darling" (w duecie z Chrissie Hynde). "Nie wykonywałem tego na żywo od czasu kiedy to nagrałem 100 lat temu" - żartował sir Paul o tym drugim utworze.

Miejsca Hawkinsa za perkusją zajęli również m.in. syn Hawkinsa - 16-letni Shane Hawkins ("My Hero"), Rufus Taylor (syn Rogera Taylora) i brytyjska nastolatka Nandi Bushell (zdobyła wiralową popularność za sprawą perkusyjnego wyzwania rzuconego Grohlowi podczas lockdownu).

Na scenie pojawiła się także córka Dave'a Grohla - Violet Grohl, która znała Taylora Hawkinsa przez całe swoje życie. W hołdzie dla zmarłego perkusisty zaśpiewała "Grace" Jeffa Buckleya i "Valerie" w wersji Amy Winehouse.



Wpływy z koncertu pierwszego koncertu przekazano organizacjom charytatywnym w Wielkiej Brytanii, które wybrała rodzina Hawkinsa (MusiCares i Music Support).

Media przypominały, że podobne pożegnanie miał w 1992 roku Freddie Mercury. Lidera Queen również żegnano na Wembley, a pieniądze zebrane podczas jego koncertu, przeznaczono na walkę z AIDS.