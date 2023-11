Koncert Macy Gray w Polsce odwołany. "Ostatnie czego by chciała"

Macy Gray to amerykańska piosenkarka soul, R&B i producentka muzyczna. Jej charakterystyczny, chrypliwy, gardłowy głos wielokrotnie wprowadzał słuchaczy w osłupienie. Organizatorzy przed koncertem informowali, że wokalistka jest aktualnie w "szczytowej formie". Na scenie w Łodzi miał towarzyszyć jej The California Jet Club.

Polscy fani będą musieli jednak zaczekać na spotkanie z jej twórczością nieco dłużej. Choć 14 listopada miał odbyć się jej kolejny koncert w Polsce (Klub Wytwórnia), to w ostatniej chwili okazało się, że gwiazda jest chora.

Wiadomo już, że trwają prace nad znalezieniem nowej daty, dlatego warto zachować swoje bilety, które zachowują ważność na nowy termin.

"Z przykrością informujemy, że Macy Gray ma problemy ze zdrowiem i nie będzie mogła wystąpić na dzisiejszym koncercie w Łodzi. Jest to ostatnie czego by chciała, gdyż występowanie dla jej fanów w trakcie europejskiej trasy przynosi jej ogrom radości, jednakże zdrowie jest najważniejsze. Wraz z zespołem Macy Gray obecnie pracujemy nad zmianą daty koncertu. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przekazać więcej informacji. Dziękujemy za Twoje wsparcie" - przekazali organizatorzy z Live Nation.

Gwiazda miała pojawić się w Polsce w ramach trasy koncertowej "The Reset" promującej najnowszą płytę pod tym samym tytułem.

Macy Gray nie wystąpi w Polsce. Kim jest?

Macy Gray zasłynęła debiutanckim albumem, "On How Life Is" (1999), który pokrył się trzykrotną platyną w USA oraz poczwórną w Wielkiej Brytanii. Przyniósł też kilka światowych hitów z "I Try" na czele (klip do tego utworu ma 73 miliony wyświetleń na YouTube), za który artystka otrzymała nagrodę Grammy. Później wokalistka była jeszcze pięciokrotnie nominowana do tego wyróżnienia.

Dyskografia pochodzącej z Ohio wokalistki liczy dziesięć albumów studyjnych, jeden koncertowy i trzy kompilacje. Oprócz autorskich nagrań, wydała płytę "Covered", na której przedstawiła własne interpretacje utworów tak różnych artystów jak: Eurythmics i Metallica.

"Na koncertach śpiewa się bardziej sercem, oddaje nastrój. Oczywiście jest też presja, bo nie ma powtórek i trzeba dać z siebie wszystko. Na szczęście mnie obecność publiczności pozytywnie dopinguje, czasem wybieram sobie jedną osobę na widowni i śpiewam dla niej. Na pewno jestem w stanie więcej wydobyć z siebie na żywo" - mówiła Macy w jednym z wywiadów.

Macy Gray (a właściwie Natalie Renee McIntyre) może pochwalić się również całkiem pokaźną filmografią - występowała w większych i mniejszych rolach zarówno na dużym, jak i telewizyjnym ekranie. Pojawiła się chociażby u boku Denzela Washingtona i Ethana Hawke w "Training Day", jednej z części przygód Spider-Mana oraz parodii horrorów "Straszny film 3". Nagrała także piosenkę do drugiej części popularnej komedii sensacyjnej "Godziny szczytu".

Do grona wielbicieli jej talentu należą również artyści, tacy jak John Frusciante, Erykah Badu, Gang Starr, Mos Def i Pharoah Monche.

Dodajmy, że Macy Gray była jedną z jurorek ubiegłorocznego American Song Contest.