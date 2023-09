Koncert "Gwiazdy The Voice". Co działo się na imprezie TVP?

Oprac.: Oliwia Kopcik Wiadomości

Na 2 września zaplanowano pierwszy odcinek nowego sezonu "The Voice of Poland", ale dzień wcześniej TVP przygotowało niespodziankę dla fanów tego formatu - muzycy, którzy rozpoczęli karierę od tego muzycznego show spotkali się na jednej scenie na koncercie "Gwiazdy The Voice".

Rafał Brzozowski był jednym z uczestników koncertu "Gwiazdy The Voice" /AKPA