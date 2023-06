Koncert "Disco Pod Gwiazdami" to zabawa w rytm największych muzycznych przebojów! Do Białegostoku przyjechali światowi giganci muzyki disco: Thomas Anders & Modern Talking, Minelli, Olivia Adams, Mikolas Josef, S.T.S.B Fka Fun Factory, ATC, rumuński zespół Akcent, Velvet, Loona, Ricchi e Poveri.

Białostocką publiczność oraz widzów Polsatu rozruszali też polscy artyści: Doda, Daria Marx, Skolim, Komodo, Oskar Cyms, Viki Gabor, Mezo & Liber oraz Kasia Wilk.

Prowadzącymi imprezę byli Paulina Sykut-Jeżyna, Maciek Rock oraz Hanna Żudziewicz i Tomasz Barański.

"Disco Pod Gwiazdami". Loona rozkręciła imprezę

Pierwsza na scenie tego wieczoru w Białymstoku stanęła Loona, która otoczona tancerkami wykonała swój wielki hit końca lat 90. "Bailando". Po niej z widzami przywitali się prowadzący, zapowiadając występ Akcentu. Jednak nie tego polskiego a rumuńskiego. Grupa, która podobnie jak formacja Zenka Martyniuka, ma w Polsce sporo fanów, wykonała swój utwór "Kylie".



Zanim na scenie pojawił się zespół Fun Factor i wykonał swój przebój "Celebration", Tomasz Barański i Hanna Żudziewicz rozpoczęli taneczny konkurs dla publiczności, a do rywalizacji stanęło 9 par. Kolejne na scenie pojawiły się natomiast: Minelli, która wykonała przebój "Rampampam" oraz Daria Marx z piosenką "Paranoia".



Przyciągały wzrok na scenie Polsatu

Po przerwie reklamowej scenę przejął zespół ATC z ich wielkim hitem przełomu XX i XXI wieku - "All Around The World (La La La)". Furorę zrobiły wokalistki, które na scenie wystąpiły w cielistych kombinezonach. Po niemieckiej formacji wystąpiła Olivia Adams z utworem "Never Say Never".

Chwilę później nastąpiła całkowita zmiana klimatu i swój wielki przebój "Acapulco" wykonała grupa Ricchi e Poveri. "Zaproście przed telewizor swoje babcie" - apelował Maciek Rock.

Po włoskim duecie na scenie pojawili się Czech Mikos Josef oraz pochodząca ze Szwecji Velvet i wykonała wielki hit Madonny "La Isla Bonita". Ten fragment koncertu zamknął natomiast zwycięzca ostatniej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" - Oskar Cyms.

Wielki hit mołdawskiej grupy O-Zone usłyszeli widzowie tuż po przerwie. Wykonał go rumuński Akcent. Po tej formacji przyszedł czas na wielki hit lat 80. - "You're My Heart, You're My Soul" Modern Talking, wykonany przez Thomasa Andersa. "Dzięki niemieckiej chemii wciąż wygląda jak 20-latek" - zapowiadała go Maciej Rock. Po nim scenę przejął Thomas Sykes, który razem z Komodo wykonał utwór "(I Just) Died In Your Arms.



Doda wyskoczyła z lodówki

Chwilę później widzowie zobaczyli występ Dody z utworem "Melodia Ta" . Wokalistka na scenie wyszła ze specjalnie przygotowanej lodówki. Następni zaśpiewali: Skolim ("Wyglądasz idealnie") oraz Viki Gabor ("Ramię w ramię").

Następnie przed publicznością ponownie pojawiła się grupa Ricchi e Povieri i wykonała utwór "Mamma Maria". Ponownie na scenie pojawiła się też grupa Fun Factory "Doh Wah Diddy".

Koncert na Polsacie zakończył występ Mezo, który z Kasią Wilk zaśpiewał "Ważne", natomiast z Liberem wykonał swój ostatni hit "Jakie masz dziś plany".