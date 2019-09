Kombi: Teledysk "Jaki jest wolności smak" w nowej wersji Spoxa

Producent muzyczny i remixer Spox przygotował nową wersję piosenki "Jaki jest wolności smak" dowodzonej przez klawiszowca Sławomira Łosowskiego grupy Kombi.

Na czele Kombi stoi Sławomir Łosowski /Wojciech Stróżyk / Reporter

Piosenka "Jaki jest wolności smak" pierwotnie ukazała się w 2014 r.

"Utwór ma uniwersalne przesłanie wolności, a jego twórcy, duet Łosowski - Dutkiewicz, ten sam, który stworzył 'Słodkiego miłego życia', nie ukrywa, że inspiracją były wydarzenia na Ukrainie i 25-lecie polskiej wolności" - czytaliśmy wówczas.

Sławomir Łosowski to grający na klawiszach lider i założyciel grupy Kombi. Z kolei Marek Dutkiewicz to jeden z najpopularniejszych autorów tekstów piosenek, współtwórca takich przebojów, jak m.in. "Szklana pogoda" Lombardu, "Jolka, Jolka pamiętasz" i "Za ostatni grosz" Budki Suflera, "Chodź, pomaluj mój świat" Dwa Plus Jeden, "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej, "Cicho" Ewy Farnej, "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli i właśnie "Słodkiego, miłego życia" Kombi.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 2018 r. Kombi zaprezentowało animowany teledysk oparty na historii Polski lat 1918 - 2018.

"Tekst Marka Dutkiewicza mówi o tym, że smaku wolności z reguły nie znają nawet ci, którzy podejmują o nią walkę. Bez względu na to walka o wolność jest sprawą honoru, bo nie da się żyć na kolanach. Razem z syntezatorami i samplami Łosowskiego oraz sekcją rytmiczną, warstwę instrumentalną tworzą gitary elektryczne, a także orkiestrowe kotły timpani i dzwony. Dla uzyskania dźwięków prawdziwych dzwonów Łosowski zagrał na zabytkowym carillonie z wieży kościoła św. Katarzyny w Gdańsku" - czytamy.

Teraz Spox - producent muzyczny i remixer - stworzył nową wersję piosenki "Jaki jest wolności smak". Skorzystał ze ścieżek dźwiękowych syntezatorów i wokalu, ale zmienił jej formę i bit.

Przypomnijmy, że pod szyldem Kombi u boku lidera występują jego syn Tomasz Łosowski (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (śpiewa w programie "Jak to melodia?"; laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

W 2003 roku Łosowski nie wziął udział w reaktywacji Kombi pod nazwą Kombii (w składzie występowali wówczas muzycy Kombi: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 roku perkusista Jan Pluta).

Skawiński i Tkaczyk niedawno świętowali 40-lecie swojej współpracy. U ich boku pod szyldem Kombii występują obecnie perkusista Adam Tkaczyk (syn Waldemara) i grający na klawiszach Wojciech Horny.

Do starej nazwy Kombi zespół Sławomira Łosowskiego powrócił jesienią 2014 r. Kilka miesięcy wcześniej grupa stała się kwartetem po dołączeniu Karola Kozłowskiego.

