Kolejne kłopoty rockmana z prawem. Musiał interweniować specjalny oddział policji

Oprac.: Michał Boroń

Oddział SWAT (wyspecjalizowana jednostka policji) musiał interweniować, by wyciągnąć z samochodu i aresztować Wesa Scantlina, lidera amerykańskiej grupy Puddle Of Mudd. 52-letni rockman ma już bogatą kartotekę policyjną. Co się wydarzyło w Burbank w Kalifornii?