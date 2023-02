Kolejna pełnia z Peterem Gabrielem za nami. Posłuchaj piosenki "The Court"!

Premiera w dniu pełni to nie przypadek. Fazy Księżyca wyznaczają plan wydawniczy na 2023 rok, a kolejne utwory będą pojawiały się przy każdej pełni. Okładka najnowszego singla przedstawia dzieło artysty i rzeźbiarza Tima Shawa.

Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela "The Court" został nagrany w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive w Londynie.

W nagrania utworu zaangażowali się wieloletni współpracownicy artysty: Brian Eno, Tony Levin, David Rhodes oraz Manu Katché. W chórkach możemy usłyszeć także jego córkę Melanie Gabriel.

Orkiestrowa aranżacja jest dziełem Johna Metcalfe i samego Gabriela - nagrali ją w londyńskim British Grove Studios z udziałem wielu muzyków, którzy wcześniej pracowali nad "New Blood" (2011).

"Miałem tylko pomysł na refren: 'the court will rise'" - opowiada artysta. "Większość życia to walka porządku i chaosu. W pewnym sensie narzucamy ludziom sprawiedliwość oraz system prawny, aby wprowadzić do tego chaosu jakiś element porządku. Często prowadzi to jednak do nadużyć, niesprawiedliwości i dyskryminacji. Jednocześnie środki te pełnią dość istotną rolę w cywilizowanym społeczeństwie. Czasem musimy jednak zastanowić się nad tym, w jaki sposób są realizowane".

Podobnie jak poprzednia piosenka "Panopticom", "The Court" dostępna będzie w kilku wersjach: miksowali ją Tchad Blake (wydany właśnie "Dark-Side Mix"), Mark "Spike" Stent ("Bright-Side Mix") i Hans-Martin Buff ("Atmos In-Side Mix"). Artysta wyjaśnia:

"Bardzo podoba mi się ten pomysł, ponieważ dla większości artystów najważniejszy jest proces, a nie końcowy efekt. W pewnym sensie staram się nieco bardziej otworzyć ten proces dla zainteresowanych".

Wideo Peter Gabriel - The Court (Dark-Side Mix) (Audio)

Peter Gabriel wystąpi w Polsce! Muzyk rusza w trasę koncertową po Europie!

Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną 2023 roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album "So".

Muzyk odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 18 maja 2023 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

