Kolejna EP-ka od Sodom

Niemiecki Sodom, żywa legenda thrash metalu, wyda w listopadzie nową EP-kę "Out Of The Frontline Trench".

Sodom w akcji /Karol Makurat / Reporter

"Out Of The Frontline Trench" to już druga po "Partisan" z końca 2018 roku EP-ka Sodom od czasu ukazania się ostatniego albumu "Decision Day", który miał swą premierę w połowie 2016 roku.

Na nowej EP-ce znajdziemy trzy premierowe kompozycje, czyli "Genesis 19", "Down On Your Knees", "Out Of The Frontline Trech", oraz ponownie zarejestrowaną - w aktualnym składzie - wersję klasyka "Agent Orange", a także koncertową odsłonę "Bombenhagel" (oryginalnie na drugim albumie "Persecution Mania" z 1987 r.).



Nowa duża płyta Sodom ma ujrzeć światło dzienne w 2020 roku (usłyszymy na niej wspomniany numer "Genesis 19").



"Out Of The Frontline Trench" trafi do sprzedaży 22 listopada nakładem SPV / Steamhammer.



Oryginalnej wersji utworu "Agent Orange" Sodom (z trzeciego albumu grupy o tym samym tytule z 1989 r.) możecie posłuchać poniżej: