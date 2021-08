Knights Of The Realm przygotowali debiutancki album

Album "Knights Of The Realm", wyprodukowany przez zespół, zmiksował i poddał masteringowi Matt Korr.

Wyjaśnijmy, że klasycznie heavymetalowy Knights Of The Realm tworzą Lars Sköld, na co dzień perkusista Tiamat; Magnus Henriksson, gitarzysta sztokholmskiej grupy Eclipse spod znaku melodyjnego heavy metalu i hard rocka; oraz wokalista Marcus Von Boisman.

Debiutancki longplay Szwedów trafi na rynek 12 listopada nakładem Playground Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej.

Z teledyskiem do pierwszego singla "Fields Of Fire" Knights Of The Realm możecie się zapoznać poniżej: