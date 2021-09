"Klan" z nową czołówką. Internauci rozczarowani nową wersją

"Klan" na antenie TVP1 pojawił się po raz pierwszy 22 września 1997 r. Serial opowiada o losach rodziny Lubiczów jest najdłużej emitowaną polską produkcją pod względem nieprzerwanej emisji.

W głównych rolach nieprzerwanie pojawiają się m.in. Tomasz Stockinger, Barbara Bursztynowicz, Andrzej Grabarczyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paulina Holtz, Izabela Trojanowska i Kaja Paschalska.

Nieodłącznym elementem "Klanu" jest też piosenka "Życie jest nowelą", którą stworzyli wspólnie Krzesimir Dębski (muzyka) i Jacek Cygan (tekst). Oryginalnie wykonywał ją natomiast Ryszard Rynkowski.



Jednak producenci serialu uznali, że czas na zmiany. Zapowiedzieli, że na potrzeby kolejnych odcinków emitowanych jesienią, stworzona zostanie nowa czołówka.



"Dowiaduję się o tym od pana. To smutne. To dla mnie kolejny znak złych obyczajów - jak to jest możliwe, że nie powiadamia się autora o tym, że jego piosenka w pierwotnej formie schodzi z ekranu po tylu latach? Grzecznie i przyzwoicie byłoby dać mi o tym znać" - komentował wtedy autor, Jacek Cygan, w rozmowie z Wirtualną Polską.



Jak się okazało, ostatecznie jedynie nagrano nową wersję kultowego "Życie jest nowelą". Wykonują ją występujący w serialu aktorzy m.in. Izabela Trojanowska i Kaja Paschalska.

Nowa wersja jednak nie przypadła odbiorcom do gustu. "Grafika i wykonanie jak serial z 2000 roku", "No muszę przyznać, że tą czołówką wkroczyli z przytupem w lata dwutysięczne", "Piosenki nie da się słuchać", "Wielka lipa, amatorstwo" - krytykowali.