KK's Priest: Szczegóły premiery debiutu

KK's Priest, nowy zespół K.K. Downinga, byłego gitarzysty Judas Priest, ujawnił szczegóły premiery pierwszej płyty.

Projekt KK's Priest zdradził szczegóły pierwszej płyty /materiały prasowe

"Sermons Of The Sinner", debiutancki album nowej formacji słynnego muzyka z Birmingham, trafi do rąk fanów klasycznego heavy metalu 20 sierpnia nakładem Explorer1 Music Group / EX1 Records. Materiał dostępny będzie na CD, w wersji winylowej oraz drogą elektroniczną.

Wyjaśnijmy, że w składzie KK's Priest figurują także Amerykanin Tim "Ripper" Owens, były wokalista Judas Priest i Iced Earth; A.J. Mills, gitarzysta birminghamskiej grupy Hostile; brytyjski basista Tony Newton z formacji Voodoo Six; oraz kalifornijski perkusista Sean Elg, muzyk znany m.in. z zespołów DeathRiders i Cage.

Z KK's Priest związany jest także Les Binks, niegdysiejszy perkusista Judas Priest, który z powodu urazu nadgarstka musiał ustąpić miejsca Elgowi, ma jednak występować gościnnie na koncertach.

Teledysk do singla "Hellfire Thunderbolt" KK's Priest możecie zobaczyć poniżej:

Clip KK's Priest Hellfire Thunderbolt

Oto lista utworów albumu "Sermons Of The Sinner":

1. "Incarnation"

2. "Hellfire Thunderbolt"

3. "Sermons Of The Sinner"

4. "Sacerdote Y Diablo"

5. "Raise Your Fists"

6. "Brothers Of The Road"

7. "Metal Through And Through"

8. "Wild And Free"

9. "Hail For The Priest"

10. "Return Of The Sentinel".