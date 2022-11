Serwis Metal Sludge powołując się na kilka niezależnych źródeł przekazał, że po 2 minutach od wezwania służb medycznych, na miejscu pojawił się ambulans. Nieprzytomny muzyk miał zostać zabrany do szpitala. Na razie nie ma dalszych informacji o stanie 62-letniego Jimmy'ego "Chocolate" Chalfanta.

"Modlę się za niego. Byłem tam... Trudno było na to patrzeć" - napisał na facebookowej grupie uczestnik koncertu w Tally Ho Theatre w Leesburgu.

Grupa Kix grała tam pierwszy z dwóch zaplanowanych występów.

Do zdarzenia miało dojść po perkusyjnej solówce i utworze "Cold Blood", jednym z największych przebojów amerykańskich glamrockowców.

Basista Mark Schenker w jednym z komentarzy przekazał, że Jimmy ma się dobrze, a w szpitalu towarzyszy mu żona. "Możliwa anomalia" - napisał.

We wrześniu 2021 r. perkusista przeszedł już jeden atak serca. Podczas pobytu w szpitalu przeszedł dwie operacje chirurgiczne.

Największą popularnością grupa Kix cieszyła się w latach 80. To z tamtej dekady pochodzi płyta "Blow My Fuse" (platyna w USA) z przebojami "Cold Blood", "Blow My Fuse" i "Don't Close Your Eyes".