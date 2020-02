Kings Of Leon: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

24 czerwca na Stadionie Wrocław zagra amerykańska grupa Kings Of Leon.

Caleb Followill (Kings Of Leon) w akcji /Taylor Hill /Getty Images

"Polska to jedno z moich ulubionych miejsc do grania" - mówił Caleb Followill ze sceny Tauron Areny Kraków we wrześniu 2016 r.

Takie słowa wokalista i gitarzysta Kings Of Leon powtarza niemal przy każdej okazji występu w naszym kraju. A formacja poza ostatnim halowym występem w Krakowie zaliczyła już dwukrotnie Open'er Festival w Gdyni (2009 i 2013) oraz Orange Warsaw Festival (2014 i 2017).

Kwartet z Nashville tworzą bracia Caleb (wokal, gitara), Nathan (perkusja) i Jared Followill (bas) oraz ich kuzyn Matthew (gitara).

Koncert we Wrocławiu będzie kompilacją utworów ze wszystkich siedmiu albumów studyjnych.

"Cieszymy się, że to właśnie Wrocław pojawi się na mapie trasy koncertowej tak wyjątkowych artystów. Ta śmiała mieszanka rockowych brzmień z pewnością przyciągnie fanów z całej Polski. Koncert Kings of Leon będzie jednym z największych muzycznych wydarzeń w historii naszego miasta. Lato we Wrocławiu rozpoczniemy w tym roku wyjątkowym koncertem! Serdecznie zapraszamy" - podkreśla Krzysztof Maj, dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław.

Dotychczasową dyskografię zamyka wydana w połowie października 2016 r. płyta "Walls". W nagraniach zespołowi pomagał producent Markus Dravs (m.in. Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

Bilety do ogólnej sprzedaży trafią 12 lutego, dzień wcześniej będą mogli je kupić członkowie fanklubu Kings of Leon oraz użytkownicy Allegro.

