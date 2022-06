Teledysk "Jak skała" został zrealizowany w Świętochłowicach - rodzinnym mieście zespołu Kindla. Zdjęcia zrealizowano na ulicy, gdzie bracia Marcin i Robert Kindla dorastali wśród kamienic.

Piosenka jest zapowiedzią płyty "The Best Of", a także ostatniego i jubileuszowego koncertu grupy.

Zespół wraca po 12 latach, na jedyny koncert, który odbędzie się 25 czerwca w rodzinnych Świętochłowicach, w ramach obchodów 75-lecia miasta. Podczas koncertu wystąpią także goście m.in. Halina Mlynkova (prywatnie partnerka Marcina Kindli), zespoły Tulia i Three of Us.

Grupa Kindla działała w latach 1997-2010. W tym czasie bracia zagrali setki koncertów i wydali trzy albumy.



Po zawieszeniu działalności w 2010 roku - Marcin rozpoczął karierę solową. Wydał dwie płyty, a utwory nagrywane solo lub w duetach zdobywały nagrody m.in. w konkursie Premier w Opolu, czy też główną nagrodę w szwedzkim Karlshamn razem z Piotrem Kupichą.

Marcin jest również kompozytorem i producentem muzycznym za co również na swoim koncie ma wiele nagród, w tym Fryderyka za debiut fonograficzny roku zespołu Tulia. Jako kompozytor i autor tekstów współpracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Ewa Farna, Stachursky, Andrzej Rybiński czy Feel ("Więcej jeśli się da" promujący serial "Rodzinka.pl").