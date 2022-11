Za teledysk do singla "replay!" odpowiada Colin Solar Cardo. Francuski reżyser pracował z m.in. Charli XCX, Christine And The Queens, Robyn i Ibeyi.

"W mojej głowie odtwarza się film, który wyświetla zarówno piękne, jak i przerażające chwile podczas trwania związku". U podstaw tego cyklicznego uzależnienia leży "niezdolność do odpuszczenia", ponieważ "trzymanie się bólu sprawia, że ta osoba wciąż jest w moim życiu" - tak o utworze mówi Kimbra ( sprawdź! ).

Reklama

Pochodząca z Nowej Zelandii wokalistka na nowej płycie "A Reckoning" mierzy się z tematami środowiska, rasy, feminizmu, zdrowia i patriarchatu, które wpływają na otaczający nas świat. Sercem płyty jest wojna z mikro refleksjami, z którymi Kimbra mierzy się wewnętrznie.

Clip Kimbra replay!

Sprawdź tekst piosenki "replay!" w serwisie Tekściory.pl!

Prace nad albumem rozpoczęły się w 2018 roku, podczas trasy koncertowej Kimbry z koproducentem Ryanem Lottem z zespołu Son Lux.



Dotychczasowy dorobek wokalistki obejmuje płyty "Vows" (2011), "The Golden Echo" (2014) z gościnnym udziałem takich wykonawców jak Thundercat, Omar Rodriguez-Lopez (The Mars Volta), Bilal i John Legend oraz "Primal Heart" (2018).

Największą popularność zapewnił jej utwór "Somebody That I Used To Know" ( sprawdź! ), gdzie zaśpiewała u boku Gotye. Singel z 2012 r. przyniósł jej dwie nagrody Grammy. Piosenka trafiła na sam szczyt globalnych listach przebojów (w 18 krajach) i sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gotye Somebody That I Used To Know

Kimbra i nowa płyta "A Reckoning" (tracklista):

1. "save me"

2. "replay!"

3. "gun"

4. "the way we were"

5. "new habit"

6. "GLT" [feat ERICK THE ARCHITECT]

7. "la type" [feat TOMMY RAPS & PINK SIIFU]

8. "foolish thinking" [feat RYAN LOTT]

9. "personal space"

10. "i don’t want to fight".