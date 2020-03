Kimbra: "Somebody That I Used To Know" i nie tylko

Kimbra Johnson to piosenkarka, której głos znany jest na całym świecie dzięki wielkiemu przebojowi Gotye "Somebody That I Used To Know". Artystka 27 marca kończy 30 lat.

Kimbra wraz z Gotye na rozdaniu nagród Grammy w 2013 roku / Jason Merritt /Getty Images

Urodzona w 1990 roku wokalistka i autorka tekstów poważną karierę zaczęła mając ledwie 16 lat. Pierwsze teksty zaczęła pisać jako dziesięciolatka, dwa lata później rozpoczęła naukę gry na gitarze, a w wieku 14 lat zajęła drugie miejsce w konkursie Rockquest.

Nowozelandzka wokalistka i dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy od wielu nadal kojarzona jest głównie z przebojem "Somebody That I Used To Know", nagranym z Gotye.

Singel promujący trzecią płytę Belga "Mirrors" do sieci trafił 5 lipca 2011 roku. Klip i sama piosenka, opowiadająca o doświadczeniach w związkach artysty, szybko zdobyły sporą popularność.



Utwór spotkał się z pozytywnymi opiniami krytyków. Duet zgarnął za niego dwie statuetki Grammy: w kategorii najlepszy występ popowy duetu/zespołu oraz dla utworu roku. Kompozycja podbiła serca słuchaczy na całym świecie i spodobała się również Polakom. Przez 18 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na Liście Przebojów Programu III Polskiego Radia, co było rekordowym wynikiem tego zestawienia.

Utwór wykorzystano w wielu serialach i filmach, a klip do niego, w reżyserii australijskiej artystki Natashy Pincus, obejrzano w serwisie Youtube ponad 1,3 miliarda razy.

Premiera pełnoprawnego debiutu Kimbry, "Vows", zbiegła się popularnością hitu Gotye. Płyta pokryła się platyną w Nowe Zelandii i Australii oraz odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych - znalazła się w pierwszej piątce najchętniej kupowanych krążków w sklepie iTunes, a na liście "Billboardu" dotarł do 14. miejsca.

W tym czasie Kimbra została zaproszona m.in. do współpracy z marką Converse, co zaowocowało wspólnym utworem z Markiem Fosterem i A-Trakiem.



Niestety wokalistka z kolejnymi płytami - mimo dobrych recenzji - nie podbijała list sprzedaży.

W kolejnych latach ukazały się jeszcze dwa krążki "The Golden Echo" (2014 r.) i "Primal Heart" (2018 r.)

"Zawsze chciałam nagrać akustyczny zestaw piosenek, gdzie oddalam się od beatów. Myślę, że ludzie odnajdują w moich utworach intymność, kiedy są bardziej minimalistyczne. Pomimo że uwielbiam technologię w produkcji muzyki, wciąż kocham prostotę... tylko gitara i wokal. 'Primal Heart' wydaje się być doskonałą okazją, by eksplorować ten obszar" - mówiła o swojej ostatniej płycie.

Artystka w zeszłym roku zagrała koncert w warszawskiej Proximie. W 2019 roku zadebiutowała też jako aktorka - wystąpiła w filmie "Daffodils".