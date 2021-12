Kim Kardashian i Kanye West pokazali się razem. Koniec konfliktu?

Śmierć Virgila Abloha, projektanta Louis Vuitton Homme i założyciela marki Off-White, wstrząsnęła całym światem mody. Designer od dwóch lat chorował na złośliwy nowotwór - naczyniakomięsak serca. Niestety, nie udało się mu pokonać choroby.

O tym, że był w trakcie leczenia onkologicznego, wiedziała tylko niewielka grupa najbliższych mu osób. W tym gronie z pewnością był Kanye West, zwany obecnie Ye. Abloh i raper od ponad dziesięciu lat przyjaźnili się i współpracowali ze sobą. Najpierw spotkali się w 2009 roku w domu mody Fendi, niedługo potem Abloh został dyrektorem kreatywnym należącej do Kanye Westa agencji kreatywnej Donda. Projektant był także didżejem na imprezie zaręczynowej rapera, a potem drużbą na jego ślubie z Kim Kardashian.

Reklama

Po śmierci Virgila Abloha dom mody Louis Vuitton ogłosił, że pokaz kolekcji wiosna/lato 2022, którą projektant przygotował przed śmiercią, odbędzie się zgodnie z planem 30 listopada w Miami Marine Stadium.

Instagram Post

W pierwszym rzędzie na pokazie zasiedli Kim Kardashian i Kanye West, którzy po raz pierwszy od bardzo długiego czasu pojawili się publicznie razem. Towarzyszyła im ich najstarsza córka, 8-letnia North. Przed rozpoczęciem pokazu Kim opublikowała na Instagramie kilka swoich archiwalnych zdjęć z projektantem, a w relacji pokazała, jak pamięć Abloha została upamiętniona w trakcie pokazu: między innymi powstała rzeźba projektanta z piasku, a w niebo poleciał ogromny czerwony balon Louis Vuitton.

Kim i Ye pojawili się publicznie razem, mimo że ostatnio raczej się unikali, zwłaszcza od momentu, gdy celebrytka zaczęła się spotykać się z komikiem Pete'em Davidsonem. Z kolei Ye nieoczekiwanie zaczął publicznie deklarować, że marzy o tym, by wrócić od rodziny. W Święto Dziękczynienia podczas imprezy charytatywnej ze sceny zapewniał, że wierzy, iż Bóg połączy go jeszcze z Kim, bo to pomoże wielu amerykańskim rodzinom pokonać małżeńskie kryzysy.

"Jeśli wróg może rozdzielić Kimye, będą miliony rodzin, które poczują, że nasza separacja jest w porządku... Ale kiedy Bóg połączy Kimye znowu razem, będą miliony rodzin, które będą mogły zobaczyć, że mogą wygrać, pracując nad związkiem w separacji, pozbyć się traumy, którą diabeł wykorzystał, aby utrzymać ludzi w nieszczęściu" - powiedział wtedy raper, nawiązując do czasów, kiedy on i Kim jako para byli nazywani Kimye.

Wideo KANYE WEST SUNDAY SERVICE PERFORMS 'EASY' BY ADELE

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.