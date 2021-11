Informację o śmierci 41-letniego Virgila Abloha przekazał za pośrednictwem swojego Twittera koncern LVMH. Został również wystosowany wpis na oficjalnym profilu na Instagramie Abloha.

Virgil Abloh od 2018 roku był dyrektorem artystycznym męskiej linii Louis Vuitton i założycielem streetwearowej marki Off-White. Współpracował z gwiazdami szeroko pojętego show biznesu - zaprojektował m.in. suknie ślubną Hailey Bieber czy strój na US Open 2018 dla Sereny Williams.



Bernard Arnault, prezes i dyrektor generalny LVMH, w oświadczeniu koncernu określił Abloha jako genialnego wizjonera. "Wszyscy jesteśmy zszokowani tą okropną wiadomością. Virgil był nie tylko genialnym projektantem, wizjonerem, ale także człowiekiem o pięknej duszy i wielkiej mądrości" - czytamy we wpisie na Twitterze.

We wpisie na Instagramie mężczyzny czytamy o jego ponad dwuletniej walce z nowotworem.

"Przez ponad dwa lata Virgil dzielnie walczył z rzadką, agresywną postacią raka - naczyniakomięsakiem serca. Od czasu diagnozy w 2019 roku zdecydował się znosić swoją walkę prywatnie, przechodząc liczne wymagające terapie, jednocześnie kierując kilkoma ważnymi instytucjami, które obejmują modę, sztukę i kulturę" - napisano.



Abloh zostawił żonę Shannon oraz dzieci - Lowe i Graya.



Virgil Abloh nie żyje. Kanye West żegna przyjaciela

Virgil zaprojektował okładki kilku płyt Kanyego Westa, jak "808s & Heartbreak" czy "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Był także dyrektorem artystycznym albumów "Watch the Throne", "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" i "Donda".



West, był jedną z wielu osób związanych z popkulturą, które pożegnały Abloha w sieci. Raper zadedykował artyście cover "Easy On Me" Adele.