Kim jest Ella - wokalistka, która towarzyszyła Komodo na koncercie Polsatu?

Komodo byli jednymi z wykonawców, którzy walczyli w Kielcach (Magiczne Zakończenie Wakacji) ze swoją wersją piosenki "Is This Love" o tytuł przeboju lata. Uwagę widzów przyciągnęła występująca z zespołem Ella.

Ella wystąpiła w Polsacie wraz z Komodo /Damian Klamka / East News

Ellę, a właściwie Helenę Panayi, fani Komodo poznali dzięki teledyskowi do tanecznej wersji numeru "Is This Love" (oryginał wykonywała hardrockowa grupa Whitesnake), gdzie wokalistka zagrała główną rolę. Internauci szybko porównali ją do Ariany Grande.



Clip Komodo Is This Love - feat. Michael Shynes

Reklama

Panayi pochodzi z Cypru. Na co dzień mieszka w Nowym Jorku, gdzie uczęszczała do prestiżowej szkoły muzycznej Berklee. Na swoim koncie ma koncerty nie tylko w Grecji i w rodzinnym kraju, ale również w Wielkiej Brytanii.

W 2014 roku Helena brała udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji, w których przegrała.

Z Komodo wokalistka miała okazję współpracować już wcześniej - Cypryjka zaśpiewała w piosence "Without You".



Tym razem Ella wsparła swoich znajomych muzyków na scenie podczas koncertu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. Stworzyła duet z innym wokalistą Sykesem.



Wideo Przebój Lata RMF FM i Polsatu - Komodo, Sykes & Ella - Is This Love

"Co za noc! Muszę przyznać, że uwielbiam Polskę i Polaków. Duże podziękowania dla Komodo za to, że ta noc mogła się wydarzyć" - napisała na swoim Instagramie, który obserwuje ponad 12 tys. osób.