Uroczystość pogrzebowa Wojciecha "Bujo" Bujoczka, wokalisty śląskiej thrashmetalowej grupy Killjoy, będzie miała charaktery prywatny. Muzyk miał 45 lat.

Wojciech "Bujo" Bujoczek był wokalistą grupy Killjoy /

Informacje o śmierci Wojciecha "Bujo" Bujoczka zaczęły pojawiać się na Facebooku w środę (5 grudnia) wieczorem. Na razie nie są znane dalsze szczegóły.

"Myślałem, że w niedzielę się spotkamy...R.I.P. [']" - napisał Piotr "Anioł" Wącisz, lider grupy Corruption, znany także z m.in. Virgin Snatch.

"Trudna z nim była często współpraca, ale każdy z nas ostatnie dni przeżył z myślami związanymi z Jego osobą. Wiele osób postawiło już krzyżyk na zespół. Ale regularne próby były już na wyciągnięcie ręki... Na razie ale ważniejsze są sprawy związane z pogrzebem" - czytamy na facebookowym profilu grupy Killjoy.

"Jestem zobowiązany przekazać, że zgodnie z wolą Jego rodziców i ze względu na ich stan zdrowia, uroczystość pogrzebowa ma być tylko dla najbliższej rodziny. To trudna decyzja, ale należy uszanować ich wolę. Więc proponuję, żeby każdy kto chce, w ten weekend uczcił Jego pamięć chwilą ciszy, modlitwą, drinkiem czy posłuchaniem muzyki. Co kto uważa za stosowne. W późniejszym terminie odbędzie się msza żałobna w Jego intencji. O terminie poinformujemy".

Killjoy to zespół założony w 1998 roku w Rudzie Śląskiej na gruzach działającej wcześniej (od 1993) thrashowej formacji Mystic Side.

Dorobek grupy to demówki "Access Denied" (2000), "...A Drug Called Reality" (2002), EP-ka "Back To The Past" (2004). Regularnym debiutem był album "Enemigo" (2006), na którym rockowa melodyka miesza się z metalowym, motorycznym brzmieniem. W utworze tytułowym na "Enemigo" gościnnie zaśpiewał Titus z Acid Drinkers, a w "Bedlam Party" Sylwia Papierska z zaprzyjaźnionej grupy The No-Mads.

Clip Killjoy Enemigo (feat. Titus)

W 2012 r. ukazał się kolejny album "Licensed To Sin", a po kilkuletniej przerwie i zmianie sekcji rytmicznej zespół szykował nowy materiał "Connect The Dots".

"Ponad 20 lat razem i jeszcze się nie pozabijali... Po kilkuletniej przerwie na podratowanie zdrowia psychicznego (słuchaczy) Killjoy powraca z małymi zmianami personalnymi, ale nadal młody, piękny i wściekły. Stay tuned!" - informował zespół przed powrotnymi koncertami na początku roku.

Wojciech "Bujo" Bujoczek był też wokalistą grupy Black From The Pit, tworzonej przez m.in. muzyków znanych z Horrorscope.

Jego głos można było usłyszeć również w piosence do anime "Króla Szamanów".