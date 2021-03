Khandra przed premierą debiutanckiej płyty

Białoruska formacja Khandra wyda pod koniec maja pierwszy album.

Reklama

Khandra przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"All Occupied By Sole Death", debiutancki longplay blackmetalowców z Mińska, nagrano w Cavum Atrum Studio. Produkcją zajął się Dmitry Romanovsky, gitarzysta Khandry. Za miks i mastering odpowiadał Dmitry Haladko ze studia Forz.

Reklama

Autorem okładki jest niemiecki artysta Chris Kiesling (Misanthropic-Art.).



Pierwsza płyta Białorusinów ujrzy światło dzienne 28 maja nakładem francuskiej Season Of Mist Underground Activists. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), w dwóch limitowanych edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną.



Z teledyskiem do nowej kompozycji "Irrigating Lethal Acres With Blood" Khandry możecie się zapoznać poniżej:

Wideo KHANDRA - Irrigating Lethal Acres With Blood (Official Music Video)

Oto lista utworów albumu "All Occupied By Sole Death":



1. "Mute Moleben"

2. "Irrigating Lethal Acres With Blood"

3. "Nothing But Immortality For Aye"

4. "In Harvest Against The Sun"

5. "With The Blessing Of Starless Night"

6. "Thanatos"

7. "All Occupied By Sole Death".