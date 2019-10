Kesha zapowiada nową płytę. Zobacz teledysk "Raising Hell"

"High Road" to tytuł nowej, czwartej już płyty Keshy. Wokalistka zaprezentowała również pierwszy singel i teledysk promujący album "Raising Hell".

Kesha zapowiedziała nową płytę /Bruce Glikas /Getty Images

Wokalistka w specjalnie stworzonej zapowiedzi płyty tłumaczy proces powstania "High Road".

Reklama

"Widziałam światło: życie jest jak jazda przez kraj w małym Astrovanie z całą rodziną przez 90 lat. Myślę, że życie to wakacje od miejsca, gdzie idziemy, gdy umieramy" - wyjaśniała.

Kesha dodała też, że proces powstawania tego materiału znacząco różnił się od nagrywania płyty "Rainbow" z 2017 roku.

"Czuję, że tym razem wróciłam do niepohamowanej radości i dzikości, to zawsze była część mnie - nigdy wcześniej proces tworzenia nie był taką frajdą. Mam nadzieję, że moi fani pokochają to tak mocno, jak ja pokochałam nagrywanie tego materiału" - opowiedziała "Rolling Stone".



Wideo Kesha - HIGH ROAD (Album Trailer)

Gwiazda dodała też, że na "Rainbow" poruszyła kilka ważnych tematów, a teraz wreszcie może cieszyć się życiem.

"Zdecydowałam się walczyć o moje prawo do imprezowania. Na moich własnych warunkach. Nie chcę być definiowana przez przeszłość, ale chcę wyciągać wniosek. Jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że ta radość będzie zaraźliwa" - stwierdziła.



Clip Ke$ha Raising Hell ft. Big Freedia

Pierwszy teledysk zapowiadający płytę Keshy nakręcono do utworu "Raising Hell", a gościnnie pojawiła się w nim Big Freedia. Do numeru stworzono teledysk, którego reżyserem został Luke Gilford. W klipie stylizowanym na lata 80. Kesha pojawia się jako telewizyjny kaznodzieja, która finalnie morduje swojego męża i ucieka przed policją.

Płyta "High Road" ukaże się 10 stycznia 2020 roku, gościnnie pojawią się na niej również: Sturgill Simpson, Dan Reyonlds z Imagine Dragons i Nat Ruess z fun. Tracklista płyty prezentuje się następująco:

1."Tonight"

2. "My Own Dance"

3. "Raising Hell’ (feat. Big Freedia)

4. "High Road"

5. "Shadow"

6. "Honey"

7. "Cowboy Blues"

8. "Resentment" (feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson)

9. "Little Bit of Love"

10. "Birthday Suit"

11. "Kinky" (feat. Ke$ha)

12. "Potato Song" (Cuz I Want To)

13. "BFF (feat. Wrabel)

14. "Father Daughter Dance"

15. "Chasing Thunder".

Clip Ke$ha Praying

Poprzedni album Keshy powstał po długiej przerwie w jej twórczości, która spowodowana była bataliami sądowymi z producentem Dr. Luke'iem. Wokalistka oskarżyła swojego współpracownika i właściciela Kemosabe Records o znęcanie się psychiczne i fizyczne oraz molestowanie seksualne. Sprawa, mimo kilku wyroków, wciąż nie znalazła swojego ostatecznego zakończenia.

Kesha po wyjściu z sądu w Nowym Jorku - 19 lutego 2016 1 / 7 Kesha po wyjściu z sądu Źródło: East News Autor: AP udostępnij