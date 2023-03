"Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Keitha Reida" - rozpoczyna się komunikat Procol Harum. "Niezrównany tekściarz, Keith napisał słowa do praktycznie wszystkich piosenek Procol Harum, a także był współautorem hitu Johna Farnhama 'You're the Voice'. Jego teksty były jedyne w swoim rodzaju i pomogły ukształtować muzykę tworzoną przez zespół. Jego pomysłowe, surrealistyczne i wielowarstwowe słowa były radością dla fanów Procol, a ich złożoność z założenia była potężnym dodatkiem [do] katalogu Procol Harum. Nasze myśli kierujemy w stronę jego rodziny i przyjaciół" - czytamy.

Keith Reid stworzył setki piosenek, ale najsłynniejszą jest jednocześnie ich pierwszy singiel - "A Whiter Shade of Pale" ("Bielszy odcień bieli"). Piosenka wydana 12 maja 1967 roku trafiła na 1. miejsce w Wielkiej Brytanii i 5. w USA. Utwór sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy podczas amerykańskiego "Summer of Love", plasując się w czołówce najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki.

"To naprawdę jest trochę jak film, gdy próbujesz wyczarować nastrój i opowiedzieć historię" - opowiadał o powstawaniu tekstu Keith Reid dla Songfacts w 2009 roku. "To [tekst] o związku. Są postacie, jest pewne miejsce i jest podróż. Są dźwięki pokoju, czujesz go, czujesz jego zapach. Ale z pewnością jest tam też podróż, to nie jest zbiór przypadkowych, sklejonych ze sobą słów. Jest pewna nić, przez którą biegnie" - objaśniał poetycki tekst piosenki.

Kim był Keith Reid?

Urodził się w Hertfordshire w Anglii w 1946 roku. Keith Reid jako młodzian porzucił szkołę, marząc o zrobieniu kariery w pisaniu piosenek. Poznał wokalistę Gary'ego Brookera w 1966 roku, który w tym momencie opuścił swoją poprzednią grupę, Paramounts. Reid i Brooker szybko nawiązali więź i zaczęli wspólnie pisać. Początkowo pisali dla innych artystów, ale gdy niewielu chciało korzystać z ich pracy, zdecydowali o założeniu własnego zespołu.

Tak też Brooker stał się głównym wokalistą Procol Harum, a Keith Reid odpowiadał za pisanie tekstów. Mimo, że przez grupę przewijało się wielu muzyków, a skład zmieniał się wielokrotnie, to Brooker i Reid byli jego filarami przez lata 1967-1977. Wielki przebój, "A Whiter Shade of Pale", zwiększył apetyt muzyków na sukces, ale przez całą karierę nie udało im się dorównać ponadczasowemu przebojowi. Kolejny ich singiel "Homburg" trafił na 6. miejsce w Wielkiej Brytanii i 34. w USA, a wydany w 1972 roku "Conquistador" osiągnął odpowiednio 22. i 16. miejsce.

Kiedy Procol Harum rozpadło się w 1977 roku, Reid zaczął pisać dla innych artystów. W połowie lat 80-tych założył firmę menadżerską w Nowym Jorku, po czym w 1991 roku ponownie połączył siły z Brookerem i Procol Harum. Z grupą współpracował przy dwóch kolejnych albumach, "The Prodigal Stranger" (1991) i "The Well's on Fire" (2003). Nie brał jednak udziału w nagraniu ostatniego albumu Procol Harum, "Novum", który wyszedł w 2017 roku. Gary Brooker zmarł 19 lutego 2022 roku.