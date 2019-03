Keith Flint odebrał sobie życie, bo odeszła od niego żona? Ostatnie chwile wokalisty The Prodigy

W brytyjskich mediach pojawia się coraz więcej informacji o tym, jak wyglądały ostatnie chwile zmarłego w poniedziałek (4 marca) Keitha Flinta, wokalisty i tancerza grupy The Prodigy.

Keith Flint (The Prodigy) miał 49 lat /Mirco Lazzari gp /Getty Images

49-letni wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Wideo Nie żyje 49-letni wokalista zespołu The Prodigy - Keith Flint (Associated Press/x-news)

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Keitha Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.

Gwiazdora znalazł pracownik około 8 rano w jego domu w hrabstwie Essex. Wezwane służby stwierdziły zgon na miejscu.



Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

Coraz więcej informacji wskazuje na to, że Flint pod koniec 2018 r. rozstał się ze swoją żoną, japońską DJ-ką Mayumi Kai (ślub wzięli w 2006 r. po zaledwie kilku miesiącach znajomości).

Gwiazdor The Prodigy przyznawał w wywiadach, że przez wszystkie lata byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Flint twierdził, że to jego żona wyciągnęła go z narkotykowego nałogu.

Wokalista miał nadzieję, że Mayumi do niego wróci, kilkakrotnie do niej wydzwaniał. Odroczył nawet sprzedaż wartej 1,5 mln funtów XV-wiecznej rezydencji, w której wspólnie mieszkali. Japonka miała jednak nalegać, by sfinalizował transakcję.

Po raz ostatni Flint publicznie pojawił się w weekend w lokalnym pubie, gdzie popijał cydr i rozmawiał ze swoim trenerem. Wcześniej pobił swój rekord czasowy w biegu na 5 km. Muzyk trenował przed zbliżającymi się koncertami w ramach trasy promującej wydaną w listopadzie 2018 r. płytę "No Tourists".



Clip The Prodigy Firestarter

Keith Flint 17 września skończyłby 50 lat.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Prodigy Voodoo People (Pendulum Remix)

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Clip The Prodigy Breathe

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Keith Flint i The Prodigy na achiwalnych zdjęciach 1 8 4 marca 2019 roku w wieku 49 lat zmarł Keith Flint, legendarny wokalista The Prodigy. Zobacz archiwalne zdjęcia zespołu z pocztku lat 90. Autor zdjęcia: Martyn Goodacre Źródło: Getty Images 8

