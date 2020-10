Keiser: Szczegóły premiery albumu "Our Wretched Demise"

Blackmetalowa formacja Keiser z Norwegii wypuści pod koniec listopada nową płytę.

Zespół Keiser przygotował nową płytę /materiały prasowe

Norwegowie podpisali kontrakt z Non Serviam Records i to właśnie w barwach tej niderlandzkiej wytwórni światło dzienne ujrzy drugi longplay Keiser.

"Our Wretched Demise" trafi w ręce fanów black metalu 27 listopada.

Następca wydanego niezależnie debiutu "The Succubus" z 2017 roku dostępny będzie w edycji CD (digipack), drogą elektroniczną oraz w wersji winylowej.

"Scourge Of The Wicked" i "Far From Human" - to dwa single, które promują nowe dokonanie Keiser.

Drugiego z nich możecie posłuchać poniżej:

Wideo Keiser - Far From Human

Oto lista utworów albumu "Our Wretched Demise":

1. "Prelude To War"

2. "Scourge Of The Wicked"

3. "Cannons Of War"

4. "When Fire Rides The Nightsky"

5. "Shroud"

6. "Far From Human"

7. "The Fog"

8. "Eternal Onslaught"

9. "Our Wretched Demise".