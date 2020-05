Kazik w RMF FM o zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego: Gruby nietakt. Musiałem o tym napisać piosenkę

Nie milkną echa piosenki Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która zapowiada nadchodzącą płytę "Zaraza".

Kazik szykuje nową płytę "Zaraza" /Jakub Kamiński /East News

"Twój ból jest lepszy niż mój" to pierwszy singel z nowej solowej płyty Kazika Staszewskiego "Zaraza".

Muzyk przywołał w piosence wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju (sprawdź tekst utworu!). 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Choć argumentowano, że polityk "nie był tam jako osoba prywatna, tylko był w delegacji, która była częścią uroczystości państwowych", sprawa zbulwersowała wielu Polaków.

"Teksty zostały napisane w ostatnich dwóch miesiącach. I nie mogło się tam nie znaleźć wydarzenie, które mnie osobiście bardzo zbulwersowało, czyli wizyta prezesa Kaczyńskiego na cmentarzu. Była to rzecz, która mnie bardzo poruszyła i nie tylko mnie. Mam wrażenie, że bez względu na opcję polityczną każdy odczuł gruby nietakt w tego rodzaju zachowaniu" - powiedział Kazik w Porannej rozmowie RMF FM z Robertem Mazurkiem.

"Czy ktoś myślał, że takie zachowanie będzie niezauważone? Musiałem o tym napisać piosenkę" - dodał lider grupy Kult. Jego zdaniem, "to jest piosenka o równości wobec prawa".

Wideo Kazik Staszewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

To właśnie ten utwór nie spodobał się dyrekcji Polskiego Radia, które chciało usunąć go z listy przebojów Trójki, gdy znalazł się na pierwszym miejscu, co w ostateczności doprowadziło do fali odejść z radiostacji. Z PR pożegnali się m.in.: Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz i Piotr Kaczkowski.

Clip Kazik Twój ból jest lepszy niż mój

Bojkot radiostacji ogłosili m.in. Dawid Podsiadło, Organek, Katarzyna Nosowska, a także wytwórnie Mystic, PIAS i S.P. Records (wydawca płyt Kazika i Kultu).

W ciągu dwóch tygodni od premiery teledysk "Twój ból jest lepszy niż mój" zdobył prawie 9 milionów wyświetleń.

Wideo Kazik Staszewski szczerze o życiu rockmana i fenomenie zespołu Kult (Dzień Dobry TVN/x-news)

Album "Zaraza" do sklepów trafi 5 czerwca. W nagraniach wokalistę wsparli Wojtek Jabłoński (gitarzysta Kultu) i Konrad Wantrych, grający na instrumentach klawiszowych w progrockowej grupy Believe.



"Najnowsza płyta jest bardzo aktualna. Jeszcze 29 marca nie było nic. Teksty są aktualne, ale nie widzę, żeby one były polityczne" - podkreśla Kazik w RMF FM.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem odniósł się do zamieszanie wokół usunięcia jego utworu z listy Trójki.



"Ja bardzo, bardzo dziękuję za poparcie i muzykom, i dziennikarzom, i politykom, natomiast szczerze mówiąc takiego poparcia nie potrzebuję" - stwierdził Kazik, dodając, że na taką promocję musiałby wydać miliony złotych.

Nie zabrakło również wątków politycznych. Staszewski ujawnił, że w nadchodzących wyborach prezydenckich poprze kandydata opozycji.

"Nie jest dobrze, żeby wszystkie ośrodki władzy znajdywały się w jednym ręku" - tłumaczy Kazik.

Kogo poprze? "Losowo zagłosuję. Wszyscy oni się nie nadają" - stwierdził.