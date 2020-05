Kosmiczne zasięgi piosenki Kazika. Ile musiałby wydać na reklamę?

Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował, jakie zasięgi dzięki aferze wokół radiowej Trójki, zdobyła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój".

Piosenka Kazika Staszewskiego była przywołwana w mediach kilka tysięcy razy / Jakub Kamiński /East News

"Twój ból jest lepszy niż mój" to pierwszy singel z nowej solowej płyty Kazika Staszewskiego "Zaraza".

Muzyk przywołał w piosence wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju (sprawdź tekst utworu!). 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Choć argumentowano, że polityk "nie był tam jako osoba prywatna, tylko był w delegacji, która była częścią uroczystości państwowych", sprawa zbulwersowała wielu Polaków.

To właśnie ten utwór nie spodobał się dyrekcji Polskiego Radia, które chciało usunąć go z listy przebojów Trójki, gdy znalazł się na pierwszym miejscu, co w ostateczności doprowadziło do fali odejść z radiostacji. Z PR pożegnali się m.in.: Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz i Piotr Kaczkowski.

Clip Kazik Twój ból jest lepszy niż mój

Bojkot radiostacji ogłosili m.in. Dawid Podsiadło, Organek, Katarzyna Nosowska, a także wytwórnie Mystic, PIAS i S.P. Records.

Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował liczbę wzmianek dotyczących piosenki Kazika w dniach 15 - 19 maja 2020.

W ciągu czterech dni pojawiło się łącznie 4 535 publikacji, które nadmieniały utwór artysty, a szacunkowy ekwiwalent reklamowy tych materiałów wyniósł ponad 16 mln złotych.

IMM zwraca uwagę, że potencjalny zasięg piosenki Kazika dzięki licznym publikacjom, wyniósł ponad 43 miliony osób.

Najwięcej, bo ponad dwa tysiące publikacji pojawiło się na portalach internetowych. Ich ekwiwalent reklamowy oszacowano na ponad 12 milionów złotych.

Na Youtube do tej pory utwór zdobył ponad 8,5 miliona wyświetleń.