Każdy fan musi je mieć! Bransoletki przyjaźni na koncertach Taylor Swift

Taylor Swift po raz pierwszy w historii zawitała do Polski, mając w planach aż trzy koncerty na Stadionie PGE Narodowym. Tłumy fanów ściągnęły do stolicy, aby zobaczyć spektakularne show z “The Eras Tour”. Wielu słuchaczy amerykańskiej gwiazdy tygodniami przygotowywało się do występów, kompletując błyszczące stylizacje i robiąc bransoletki przyjaźni z koralików, którymi zamierzają wymieniać się z innymi Swifties na stadionie. O co z tym chodzi?