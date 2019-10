Kayah wyznała, że przeszła operację plastyczną uszu

Kayah w jednym z najnowszych wywiadów zaskoczyła fanów opowieścią o operacji plastycznej uszu, którą przeszła jako nastolatka.

Kayah opowiedziała o operacji plastycznej uszu /Piotr Matusewicz / East News

Gwiazdy zazwyczaj robią wszystko, by jak najdłużej młodo wyglądać, często też korygują wszelkie niedoskonałości swojego ciała, dążąc do perfekcji. Z tego względu wiele z nich decyduje się na operacje plastyczne. Jest to temat, na który znane osoby zazwyczaj niechętnie się wypowiadają. Dlatego też fanów zaskoczyło wyznanie Kayah, która opowiedziała o swoich doświadczeniach w tym temacie.

Wokalistka na łamach "Vogule Poland" wyjawiła, że przeszła operację plastyczną uszu, jeszcze jako nastolatka. Był to czas, kiedy już śpiewała i występowała, a odstające uszy były powodem jej cierpienia, wstydu i wielu kompleksów. Kiedy tylko zdobyła pieniądze, długo się nie zastanawiała i poddała się zabiegowi.



"Miałam kiedyś odstające uszy i bardzo się tego wstydziłam. Poprosiłam, chyba w wieku 16 lat, aby na urodziny nikt mi nie dawał prezentów, tylko pieniądze na operację. Bardzo mi na niej zależało. Bardzo się nacierpiałam. Dzisiaj (…) po tygodniu zdejmują ci szwy i bandaże. Ja się przez miesiąc męczyłam" - zdradziła artystka.



W tamtym czasie Kayah została zaproszona do udziału w teledysku i zależało jej bardzo na tym, by wyglądać dokładnie tak, jak sobie to zaplanowała - w odpowiednio dobranej stylizacji i gładko uczesanych włosach. Odstające uszy burzyły jednak ten wizerunek. Po operacji długo dochodziła do siebie.

"Męczyłam się przez miesiąc w bandażach. Swędzenie było najgorsze, drapałam się długopisem. Najśmieszniejsze jest w tej historii to, że dopiero na planie teledysku dowiedziałam się że gram w słuchawkach!".



Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku Kayah i Goran Bregović obchodzili 20-lecie wydania albumu, na punkcie którego, oszalała w 1999 roku cała Polska - "Kayah & Goran Bregović". Z tej okazji wokalistka przygotowała specjalną niespodziankę - teledysk do premierowej piosenki "Dawaj w długą" dla fanów bałkańskich rytmów.

Nowy singel został wyprodukowany przez Jana Smoczyńskiego, który jest także kompozytorem utworu. Tekst napisała Kayah. W nagraniach wzięli udział także: Vladimir Karparov (saksofony), Iwona Zasuwa i Zuzanna Malisz (chórki). Pełną realizacją wideoklipu do utworu zajął się Krzysztof Szlęzak. Klip zrealizowano w kwietniu podczas tegorocznej trasy Kayah & Bregović, podczas której gościnnie pojawili się m.in. Beata Kozidrak (Bajm) i Igor Herbut (LemON).

"A jak świętować, to z przytupem! Dlatego stworzyliśmy singel, który ma podrywać do tańca, wyzwalać pozytywne emocje, wspomnienia i mam nadzieję, że będzie Wam towarzyszył podczas wiosennych i letnich imprez" - powiedziała o utworze Kayah.