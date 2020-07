Kayah pokazała zdjęcie z Rafałem Trzaskowskim. Ujawniła sekret sprzed lat

1 / 11

Kayah to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Zadebiutowała w drugiej połowie lat 80., ale swoje największe sukcesy odnosiła w kolejnej dekadzie (przełomowa okazała się dla niej płyta "Kamień" z 1995 roku) W swojej karierze wylansowała wiele przebojów, z których najbardziej znane to m.in. "Testosteron", "Fleciki", "Supermenka", "Na językach”, "Śpij kochanie, śpij" czy "Prawy do lewego". Pod koniec ubiegłego wieku zdecydowała się na współpracę z Goranem Bregovićem. Dzieło "Kayah i Bregović" okazało się ważnym epizodem w karierze wokalistki, do którego po 17 latach wróciła, ruszając ponownie w trasę z Bregovićem. Kayah współpracowała z wieloma znanymi muzykami z polski i nie tylko. Wśród nich wymienić należy m.in. Cesarię Evorę, Renatę Przemyk, Krzysztofa Kiljańskiego. W niedzielę, 5 listopada, Kayah obchodzi swoje 50. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak wokalistka zmieniała się na przestrzeni lat.