Kayah i Viki Gabor razem. Piosenka "Ramię w ramię": Zobacz teledysk [TEKST]

Do serwisów streamingowych trafiła już piosenka "Ramię w ramię", którą razem nagrały Kayah i Viki Gabor, 12-letnia laureatka Eurowizji Junior. Teledysk do tego utworu pojawił się we wtorek (7 stycznia) w samo południe.

Viki Gabor nagrała duet z Kayah /Artur Zawadzki / Reporter

12-latka po wygranej w konkursie Eurowizji Junior 2019 ma swój czas. Nowy Rok witała na scenie podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

"To był wspaniały rok z jeszcze lepszym zakończeniem. Dziękuje Wam - za wszystko i życzę Wam tego co najlepsze. Pora wracać do pracy - kolejne niespodzianki już blisko" - napisała Viki Gabor pod wspólnym zdjęciem z Natalią Oreiro ( sprawdź! ), gwiazdą serialu "Zbuntowany anioł", która także wystąpiła w Zakopanem.

Teraz poznaliśmy zapowiadaną niespodziankę - mowa o piosence "Ramię w ramię", którą razem z 12-latką nagrała Kayah.

Autorami utworu są Małgorzata Uściłowska (Lanberry), Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek. To właśnie oni odpowiadają za eurowizyjny przebój Viki - "Superhero".

