Piosenka "Kochaj różnym być" duetu Kayah i Nick Sinckler to ich zaproszenie do wspólnego świętowania miłości, różnorodności i wewnętrznej siły.

Kayah od dawna wspiera społeczność LGBTQ+ /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Kayah - po duetach z Viki Gabor ("Ramię w ramię", sprawdź klip! ), Karoliną Cichą ("Płacz nad młodością, co odchodzi", posłuchaj! ) i Mery Spolsky ("Królestwo kobiet") - do współpracy tym razem zaprosiła urodzonego w USA wokalistę Nicka Sincklera (od 2007 r. na stałe mieszka w Polsce).

Przebojowa i taneczna piosenka "Kochaj różnym być" niesie ze sobą tekst ( sprawdź! ), jest dla Kayah równie ważny.

"Kiedy myślę o ludzkości, przypomina mi się pewne powiedzenie o dłoni, którą tworzą różne palce, ale dopiero w połączeniu i harmonii budują sprawną maszynę do działania. Przekaz utworu jest podobny. Piękną melodię tworzą dopiero w połączeniu, różnorodne dźwięki i akordy, a tęcza jest kompletna i zjawiskowa, gdy składa się z wielu barw, nie jednej... Kochajmy być różni i dajmy innym prawo do tego samego" - mówi wokalistka.



Clip Kayah Kochaj różnym być - i Nick Sinckler

Nick Sinckler dodaje: "Wszyscy jesteśmy różni, ale marzy mi się byśmy również zawsze byli RÓWNI. Nasz utwór 'Kochaj różnym być' ma dawać siłę, wiarę i nadzieję na to, że tak właśnie będzie. W temacie równych szans jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy na dobrej drodze! Praca przy tym utworze wśród tylu wspaniałych ludzi utwierdziła mnie w tym przekonaniu. To była kolejna lekcja! Chciałbym, żeby ten utwór pobudzał wszystkich do działania i dawał siłę tym wszystkim, którzy jej potrzebują".

Wokalista ma na koncie współpracę z m.in. Natalią Kukulską, Karimski Club, Blue Cafe, T.Love, śpiewał też na płycie "Skała" Kayah z 2009 r. Był jednym ze stu jurorów w show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nick Sinckler Time To Shine

Do wystąpienia w klipie zaproszonych zostało wielu nietuzinkowych gości. Zarówno tych znanych, jak Patricia Kazadi, Gabi Drzewiecka, Michał Piróg czy Adam Wdówka z programu "Down the road", jak i mniej znanych. Wystąpiły osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, osoby w różnym wieku, o różnych kolorach skóry, pochodzeniu, hetero i nieheteronormatywne, pary, single, rodziny, przyjaciele.

"Zależało nam bardzo, by w klipie pokazać różnorodnych ludzi i sfilmować ich dokładnie takimi, jacy są. Uruchomiliśmy nasze telefony. Zapraszaliśmy znajomych i znajomych naszych znajomych. Założenie było jedno: Kochani, wpadacie tak ubrani, uczesani i umalowani, jak chcecie się pokazać w klipie. Nie stylizujemy Was, nie wymyślamy. Tak jak wchodzicie do studia, tak wyglądacie w klipie. Puszczamy Wam utwór, a Wy robicie co chcecie. W pełni pozostając sobą. Energia, pozytyw i cała masa dobrych wibracji jakie temu nagraniu towarzyszyły, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Gwarantuję Wam, że moglibyśmy wypuścić kilkadziesiąt teledysków, każdy z innym bohaterem i byłyby to cudowne, chętnie oglądane filmiki, bo każda z występujących osób dała z siebie 200%. Mam nadzieję, że ta energia udzieli się także i Wam" - zachęca Kayah.

Autorem klipu, zdjęć i montażu, a także zdjęcia promocyjnego jest Krzysztof Szlęzak, współpracujący z Kayah przy wielu jej ostatnich projektach muzycznych. Okładkę singla stworzył Jakub Nurczyk, który udostępnił także swoje studio Black Heart Space do nagrania klipu.

Autorami piosenki "Kochaj różnym być" są Nicka Sinckler i Adam Joseph (muzyka), Kayah i Michał Kubasiewicz (tekst) oraz duet Seb Skalski i Piotr Zabrodzki (produkcja) - laureaci nagrody Fryderyk, współpracujący już wcześniej z Nickiem. Masteringiem utworu zajął się DJ Eprom. Wspomniany Michał Kubasiewicz prywatnie jest mężem i menedżerem Nicka Sincklera.



Wytwórnia Kayax regularnie angażuje się w obchody Pride Month. W 2020 r. Miesiąc Dumy uświetniła premiera składanki "Music 4 Queers & Queens". Teraz firma Kayah wypuściła duet z Nickiem Sincklerem oraz singel "Pole widzenia" Reni Jusis i thekayetana.

Dodajmy, że Kayah będzie jedną z gwiazd tegorocznego Polsat SuperHit Festival w Sopocie (25-26 czerwca). Wokalistka wystąpi drugiego dnia imprezy podczas koncertu "Najlepsi z najlepszych".



