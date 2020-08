Kayah i Karolina Cicha razem w duecie. Posłuchaj piosenki "Płacz nad młodością, co odchodzi"

Do sieci trafiło tekstowe wideo do piosenki "Płacz nad młodością, co odchodzi", która zapowiada nową płytę Karoliny Cichej. W utworze wokalistce towarzyszy w duecie Kayah.

Karolina Cicha nagrała duet z Kayah /ADAM GUZ/POLSKA PRESS /East News

Karolina Cicha jest jedną z najważniejszych polskich artystek na scenie folk. Kompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka zasłynęła już z eksploracji muzyki tradycyjnej.

Nową płytą "TANY" (premiera 11 września) podejmuje dialog, tego co tradycyjne, z tym co współczesne. Bardzo aktualne problemy i tematy społeczne ubiera w nowoczesne taneczne rytmy i efekty dźwiękowe, zawsze jednak czerpiąc podłoże do utworów z tradycyjnej polskiej muzyki rodem ze swoich rodzinnych stron, czyli Podlasia.

Do promocji wybrano utwór "Płacz nad młodością, co odchodzi", w którym Cichej towarzyszy Kayah. Do piosenki powstało tekstowe wideo z udziałem obu wokalistek - za realizację odpowiada Krzysztof Szlęzak.

"Jestem oczarowana Karoliną odkąd zobaczyłam ją w telewizji, siedzącą na krzesełku, akompaniującą sobie na akordeonie oraz różnych przeszkadzajkach i dzwoneczkach pozawieszanych na stopach. Do tego pięknie śpiewała. Już wtedy pomyślałam sobie, że byłoby idealnie zrobić z nią kiedyś wspólny utwór. Mijały lata, aż w końcu moje marzenie się spełniło i Karolina zapytała mnie czy zaśpiewałabym z nią któryś utwór na nową płytę" - opowiada Kayah.

"Wybór był duży i każdy utwór był szczególny, ale najbardziej przemówił do mnie 'Płacz nad młodością, co odchodzi'. Nie tylko z uwagi na cudowny, pełen pokrzepienia i dystansu do siebie tekst, ale także za sprawą bardzo tanecznych rytmów. Praca na planie zdjęciowym, w domku działkowym, którego Karolina od niedawna jest właścicielką, w towarzystwie szarańczy komarów, wspominam jako jedno z najśmieszniejszych doświadczeń w moim życiu. Miałyśmy jeszcze całą masę kreatywnych pomysłów na to video, ale było ich tak dużo, że nie wszystkie mogły się w nim znaleźć. Pewnie wykorzystamy je następnym razem" - dodaje.

Współpracą zachwycona jest także Karolina Cicha.

"Etniczną ekspresję głosu Kayah podziwiałam od wielu lat. Kayah była dla mnie uosobieniem rootsowej energii, kimś niezwykle prawdziwym i przekonującym w tym, co robi. Poznałam ją osobiście na backstage'u festiwalu w Opolu w 2015 roku. Ucieszyło mnie wtedy, że Kayah kojarzy moją twórczość inspirowaną Podlasiem. Od tamtej pory marzyło mi się, żebyśmy wykonały w przyszłości jakiś mój utwór wspólnie. Moment, w którym usłyszałam w studiu głos Kayah śpiewającej wraz ze mną 'Płacz nad młodością, co odchodzi' był dla mnie zupełnie magiczny. Szczególnie ucieszyło mnie, że Kayah z całej płyty 'TANY' wybrała sobie piosenkę o tak delikatnej tematyce. Dodatkowy szacun za odwagę" - mówi Karolina Cicha.