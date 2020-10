Katy Perry wrzuciła zdjęcie z początku kariery. Trudno ją poznać

Katy Perry postanowiła pochwalić się zdjęciem, które zrobiono na początku jej kariery. Widzimy ją na nim podczas spotkania ze słynnym producentem Maxem Martinem.

Katy Perry pokazała zdjęcie sprzed ponad dekady /Invision /East News

Katy Perry zanim zdobyła międzynarodową sławę zaczynała jako wykonawczyni chrześcijańskiego rocka. Nic w tym dziwnego - rodzice wokalistki są głęboko religijni (ojciec piosenkarki jest pastorem). Wydany w 2001 roku album "Kate Hudson" przeszedł jednak bez echa.

Kariera Katy Perry na serio wystartowała w 2008 roku. Wtedy to ukazał się jej krążek "One of the Boys", który sprzedał się na świecie w nakładzie siedmiu milionów egzemplarzy. To właśnie tam znalazła się piosenka "I Kissed A Gir", gdzie wokalistka opowiada o swoich seksualnych fantazjach.

Jednym z sukcesów "One of The Boys" był Max Martin, słynny szwedzki kompozytor i producent. To właśnie stare zdjęcie z nim na kanapie do sieci wrzuciła wokalistka.

"Alexa puść nam ‘When We Were Young’. Fotografia zgarnęła ponad 800 tys. polubień.

Obecnie dyskografia Katy Perry to sześć albumów studyjnych. Ostatni z nich "Smile" trafił do sprzedaży w sierpniu 2020 roku. W tym samym miesiącu na świat przyszło pierwsze dziecko wokalistki - dziewczynka Daisy Dove Bloom.



Łącznie w ciągu 12 lat działalności Perry sprzedała ponad 12 milionów egzemplarzy swoich płyt oraz ponad 128 milionów kopii swoich singli. Na jej koncie są takie przeboje jak "Hot N Cold", "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "Last Friday Night", "Roar", "Dark Horse", "Rise", "This Is How We Do", "Chained To The Rhythm" i "Swish Swish".