Kate Hudson znana jest jako aktorka, ale w zanadrzu ma także kilka innych talentów. Gwiazda popularnych komedii romantycznych od dawna pasjonuje się muzyką - nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty piosenek. Choć córka Goldie Hawn przez długi czas nie chwaliła się tymi umiejętnościami, niedawno postanowiła to zmienić. W kwietniu opublikowała na Instagramie zdjęcie z prób w studiu nagrań i poinformowała fanów, że planuje nagrać i wydać płytę.

Do tematu Hudsob wróciła teraz w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Jak wyznała, na pomysł nagrania płyty wpadła podczas choroby. Uświadomiła sobie wówczas, że to jest jej wielkie marzenie, którego dotąd nie odważyła się spełnić.

"Za każdym razem, gdy udzielam wywiadów, ludzie pytają, czy są w moim życiu rzeczy, których żałuję. Zawsze odpowiadam, że jestem dopiero po czterdziestce, na podsumowania jeszcze mam czas. Ale gdy przechodziłam COVID-19, olśniło mnie. Zaczęłam się zastanawiać, co ja właściwie robię. Piszę piosenki, odkąd skończyłam 19 lat i nigdy się tym nie dzieliłam z innymi. Dotarło do mnie, że to jest ta rzecz, której żałuję" - wyznała aktorka.

Hudson nie zdradziła, w jakim klimacie utrzymany będzie jej debiutancki krążek. Ujawniła natomiast, kiedy możemy spodziewać się jego premiery. "Ukaże się w przyszłym roku. Jestem z tego naprawdę dumna. Nie mogę się doczekać" - dodała.

Próbkę swoich wokalnych możliwości aktorka zaprezentowała w 2009 roku w musicalu "Dziewięć", za rolę w którym była nominowana do nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Obecnie Hudson pochłonięta jest nie tylko nagrywaniem płyty, ale także promocją drugiej części komedii kryminalnej "Na noże" z Danielem Craigiem w roli głównej. W produkcji zatytułowanej "Glass Onion: A Knives Out Mystery" znany widzom detektyw Benoit Blanc powraca, by rozwikłać zagadkę kolejnego morderstwa. Film trafi do katalogu Netflixa już 23 grudnia.

