Zwracając się do jubilatki Piotr Gliński napisał: "Od wielu lat, wypełnionych aktywną działalnością artystyczną, zachwyca Pani talentem, tworząc utwory niebanalne, piękne, mądre i ponadczasowe. Zamiłowanie do jazzu sprawiło, że postanowiła Pani zostać kompozytorką. Pierwsze utwory pisane pod wpływem profesor Krystyny Nazar były poszukiwaniem własnego stylu i tworzeniem podwalin polskiego jazzu. Współpraca z Andrzejem Kurylewiczem, Jerzym Matuszkiewiczem i Zbigniewem Namysłowskim także przyniosła wiele interesujących projektów".



Reklama

Minister przypomniał, że "wrażliwość poetycka oraz najwyższej próby kunszt artystyczny sprawiły", że Katarzyna Gaertner "stworzyła niezapomniane evergreeny do tekstów Agnieszki Osieckiej czy Ernesta Brylla".

"W latach 60. i 70. ubiegłego wieku nie było w Polsce wokalistki ani wokalisty, którzy nie mieliby w swym repertuarze choć jednej Pani piosenki. Pierwotnie napisany dla Heleny Majdaniec utwór 'Tańczące Eurydyki' stał się niezapomnianym przebojem w wykonaniu Anny German. Współpraca z Marylą Rodowicz zaowocowała skomponowaniem aż pięćdziesięciu piosenek, z których 'Małgośka', choć od jej premiery minęło prawie pół wieku, uważana jest za jeden z największych polskich przebojów wszech czasów" - napisał szef resortu kultury.

Wideo Maryla Rodowicz - Małgośka (Sopot 1973)

Podkreślił, że wszechstronność talentu kompozytorki "uwidoczniła się także w twórczości dla potrzeb filmu i teatru". "Jest Pani autorką muzyki do prekursorskiej mszy beatowej 'Pan przyjacielem moim', jednego z pierwszych polskich musicali 'Na szkle malowane' czy do oratorium 'Zagrajcie nam dzisiaj, wszystkie srebrne dzwony'. Z okazji wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze skomponowała Pani mszę kanonizacyjną 'Missa Santo E Gia Santo'" - przypomniał Gliński.

"Pani imponujący dorobek zapisał niezatartą kartę w dziejach polskiej muzyki, zyskując nieprzemijające uznanie odbiorców i pozostając inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców. Za swoje dokonania była Pani wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, a także uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'" - podsumował minister kultury.



Katarzyna Gaertner urodziła się 22 lutego 1942 r. w Myślenicach. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu. Karierę artystyczną rozpoczęła w 1958 r., grając w amatorskich zespołach muzyki jazzowej - New York Quartet oraz Old Time Band. W 1958 r. wzięła też udział w krakowskich Zaduszkach Jazzowych, a rok później - w koncertach prestiżowego warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree. Współpracowała z wieloma muzykami, m.in. Andrzejem Kurylewiczem, Jerzym Matuszkiewiczem i Zbigniewem Namysłowskim.



W 1960 r. została akompaniatorką, kompozytorem i kierownikiem muzycznym Estrady Rzeszowskiej. Rok później trafiła do zespołu Klipsy, akompaniującego Mieczysławowi Foggowi. Wówczas poznała Helenę Majdaniec, dla której napisała piosenkę "Tańczące Eurydyki", później wykonywaną przez Annę German. W 1962 r. zaczęła komponować piosenki zawodowo. Jest autorką muzyki do przebojów takich jak: "Małgośka", "Wielka woda" oraz "Bądź gotowy dziś do drogi".



Wideo Anna German - "Tańczące Eurydyki" (Opole 1964)

W 1968 r. zaczęła tworzyć dla potrzeb filmu i teatru. Jest autorką muzyki do prekursorskiej mszy beatowej "Pan przyjacielem moim" (1968), jednego z pierwszych polskich musicali "Na szkle malowane" (1970), oratorium "Zagrajcie nam dzisiaj, wszystkie srebrne dzwony" (1975) - oba do tekstów Ernesta Brylla, oraz musicalu dla dzieci "Rumcajs" (1974). W 2014 r. skomponowała mszę "Missa Santo E Gia Santo" napisaną specjalnie z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II.



W latach 1969-1970 była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w latach 1976-1977 - stypendystką British Council. Została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".