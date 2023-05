Zgodnie z tradycją, "Goliath", 15. studyjny album Kanadyjczyków, wyprodukował Jean-François Dagenais, gitarzysta Kataklysm . Nagrania odbyły w studiach JFD w Dallas w Teksasie, kalifornijskim Studio City i The Cabin na Florydzie.

Miksem i masteringiem zajęli się dwaj brytyjscy fachowcy: Chris Clancy i Colin Richardson. Autorem okładki jest uznany w świecie muzyki metalowej, mieszkający w Berlinie, izraelski artysta Eliran Kantor.

"Album 'Goliath' pojawia się w czasie, kiedy w naszym społeczeństwie podziały i nienawiść rosną i rozprzestrzeniają się na ogólnoświatową skalę, a ideologie dotyczące przyszłości ludzkości nie mają wspólnego mianownika. To również czas bezprecedensowej walki o kontrolę nad naszym życiem pomiędzy różnymi strukturami władzy. Opowieść o walce Dawida z Goliatem nigdy nie była bardziej aktualna" - mówi Maurizio Iacono, wokalista Kataklysm.



Reklama

"Metal był od zawsze głosem sprzeciwu wobec ucisku i za obroną naszych wolności. Album ten nawiązuje także do wewnętrznego rozdarcia i robienia tego, co należy, by zmierzyć się z własnymi demonami" - dodał frontman formacji z Montrealu.



Nowa płyta podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records ujrzy światło dzienne 11 sierpnia (CD, na winylu, cyfrowo).



Do "Bringer Of Vengeance", pierwszego singla z longplaya "Goliath" Kataklysm, nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Kataklysm Bringer of Vengeance

Kataklysm - szczegóły albumu "Goliath" (tracklista):

1. "Dark Wings Of Deception"

2. "Goliath"

3. "Die As A King"

4. "Bringer Of Vengeance"

5. "Combustion"

6. "From The Land Of The Living To The Land Of The Dead"

7. "The Redeemer"

8. "Heroes To Villains"

9. "Gravestones & Coffins"

10. "The Sacrifice For Truth".