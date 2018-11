Kat: Nowa płyta z nowym wokalistą

Żywa legenda polskiej sceny metalowej, katowicka grupa Kat, ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące nowego albumu.

Kat w nowym składzie /Oficjalna strona zespołu

"Without Looking Back", tak bowiem brzmi jego tytuł, trafi do sprzedaży nakładem niemieckiej Pure Steel Records. Choć data premiery nowego longplaya katowickiej formacji nie została jeszcze ujawniona, album - jak czytamy - ma się ukazać niebawem, czyli jeszcze w tym roku.

Na "Without Looking Back" usłyszymy nowego wokalistę Marka Jakuba Weigela alias Qbek Weigel, który dopiero w tym roku pojawił się w szeregach Kata.

Weigel (znany także z grupy Harlem) zastąpił przy mikrofonie Henry'ego Becka, który udzielał się w Kacie od 2005 roku (płyta "Mind Cannibals").



Przypomnijmy, że w grupie pod wodzą gitarzysty Piotra Luczyka, figurują także perkusista Mariusz "Rogol" Prętkiewicz i basista Adam "Harris" Jasiński.



Album "Without Looking Back" promuje już teledysk do premierowej kompozycji "Flying Fire". Utwór ten znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", polsko-brytyjskiego dramatu wojennego, który na ekrany polskich kin wszedł pod koniec sierpnia, a w Wielkiej Brytanii miał swą premierę na początku listopada.



Zobacz wideoklip "Flying Fire" Kata: