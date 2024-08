Kasia Kowalska - rockmanka z tajemnicami. Co wiemy o jej życiu prywatnym?

Top of the Top Festival w Sopocie trwa w najlepsze. Jedną z gwiazd drugiego dnia imprezy była Kasia Kowalska. Tajemnicza polska rockmanka skradła show, a fani nie mogli wyjść z podziwu. Niewielu wie, że artystka skrywa w sobie tajemnice, a jej droga na szczyt nie zawsze była usłana różami. Co wiemy o jej życiu prywatnym?