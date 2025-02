Michał Szpak oficjalnie ogłosił. "Pozwólmy sobie na miłość"

Michał Szpak to nie tylko znany muzyk, ale i raczkujący przedsiębiorca. Wokalista postanowił rozszerzyć swoją działalność o sklep internetowy, w którym sprzedaje gadżety nawiązujące do jego stylu i twórczości.

"Zapraszam was do świata mojej modowej fantazji. W moim bio (opisie na Instagramie - red.) znajdziecie link do strony, na której znajdziecie wszystko, co trzeba ode mnie dla was! Pozwólmy sobie na miłość bez ograniczeń" - czytamy we wpisie Michała Szpaka.