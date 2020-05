Karolina Pisarek krytykuje koncert Davida Guetty. "Aż nie wierzyłam"

Podczas pandemii zakazane są wszelkie imprezy publiczne. Kolejni muzycy decydują się grać ze swoich domów. Ostatnio koncert zorganizował znany DJ, David Guetta.

Karolina Pisarek mieszka obecnie w Miami /VIPHOTO /East News

David Guetta przygotował koncert dla swoich fanów w Miami.

Transmisję na żywo można było oglądać na YouTubie, a mieszkańcy Miami mogli uczestniczyć w koncercie osobiście. W założeniu impreza była zorganizowana dla osób, które przebywają w domu, jednak szybko na ulicy zebrał się tłum fanów.

Jednak nie wszyscy byli zachwyceni inicjatywą Guetty. Muzyka ostro skrytykowała polska modelka, Karolina Pisarek. Kobieta mieszka obecnie w USA ze swoim partnerem, a znany DJ jest jej sąsiadem.

"Tydzień temu z mojego okna widziałam, jak grał David Guetta. Urządził koncert na przeciwko budynku i po prostu byłam zaskoczona. Ludzie w Miami zaczęli się zbierać na ulicy i słuchać koncertu plus wiedząc, że będzie koncert, robili sobie imprezy w domach. Można było podziwiać wielu ludzi w domach słuchających Davida Guetty. Tego nie popieram totalnie" - opowiadała modelka w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

Dodała też, jak straszne jest to, że mieszkańcy USA bagatelizują tragiczną sytuację w kraju. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 1,15 mln przypadków zakażenia koronawirusem, z czego ponad 67 tys. osób zmarło.



"Jak zobaczyłam, ile ludzi zaczęło się zbierać, to uważam, że lepiej zrobić taką akcję z domu. Nie na środku Miami. Zrobiłam wideo, zdjęcia, bo aż nie wierzyłam. Tyle osób zaczęło robić imprezy, bo tutaj ludzie aż tak nie przestrzegają tych zasad. Wszystko jest pozamykane, ale już niebawem ma się otworzyć" - relacjonowała Pisarek.

"Ludzie zamiast siedzieć w domach, to biegają, wychodzą i ja to rozumiem. Ale powinien być ograniczany dystans. Niestety nie jest. Można zobaczyć na jednym moście aż 20 osób, co przeraża, bo w tym momencie powinno się zachowywać tę odległość" - dodała.

Na całym świecie potwierdzono ponad 3,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 240 tys. osób zmarło.



Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.