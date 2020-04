"You Are the Champions" dla lekarzy walczących z koronawirusem. Nowy przebój kwarantanny

Znany z przeróbki "Coronavirus Rhapsody" Adrian Grimes ponownie sięgnął po przebój grupy Queen, by wyrazić swoje wsparcie i podziękowanie dla wszystkich walczących z pandemią koronawirusa.

Adam Lambert i Brian May (Queen + Adam Lambert) w akcji / Jeff Hahne /Getty Images

Dotyczący pandemii koronawirusa tekst "Coronavirus Rhapsody", przeróbkę przeboju grupy Queen "Bohemian Rhapsody", napisał amerykański komik Dana Jay Bein.

Reklama

"Bolało mnie gardło i zaśpiewałem na głos pierwszą linijkę - 'Czy to ból gardła' - a reszta piosenki sama pojawiła się w mojej głowie" - opowiadał potem w rozmowie z CBS.

Komik opublikował fragment swojego tekstu na Twitterze, gdzie zareagowało kilkaset tysięcy osób z całego świata.

Amerykanin przygotował zmieniony tekst przeboju "Bohemian Rhapsody" ( posłuchaj! ) grupy Queen opowiadający o życiu w kwarantannie spowodowanej pandemią koronawirusa.

"Nie dotykaj oczu, szybko zdezynfekuj dłonie, jestem tylko biednym chłopcem, bez pracy, bo wirus łatwo się roznosi, nawet jeśli myjesz ręce i się nie wychylasz. Wyglądam przez okno, sprawy nie wyglądają wcale lepiej, dla mnie, dla mnie" - to fragment "Coronavirus Rhapsody" ( sprawdź słowa utworu! ).

Wideo Coronavirus Rhapsody

W sieci szybko pojawiły się przeróbki z tekstem Beina do oryginalnej muzyki Queen. Największą popularność zdobyła wersja zaśpiewana przez Adriana Grimesa, a rosnąca popularność sprawiła, że o sprawie dowiedział się m.in. Brian May, gitarzysta Queen. Jak mówi sam Grimes, do nagrania całości potrzebował jednego weekendu i kilku butelek wina.



"Coronavirus Rhapsody" w wersji Grimesa zdobył ponad 4,8 mln wyświetleń. Teraz mieszkający na stałe w USA Brytyjczyk zaprezentował kolejną przeróbkę przeboju Queen - "You Are the Champions" to oczywiście nowa wersja "We Are the Champions".

Wideo Coronavirus Responders - You Are The Champions

"Niesie poważne przesłanie - docenienie i (mam nadzieję) podtrzymanie ducha wszystkich ludzi, będących na pierwszym froncie walki z tą pandemią. Wideo zawiera zdjęcia wysłane mi przez niezbędnych pracowników z całego świata" - podkreśla Grimes w mejlu nadesłanym do Interii.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen We Are The Champions

Dodajmy, że dr Adrian Grimes, biochemik pracujący na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, przez lata chciał zostać gwiazdą rocka, jednak na dobre zajął się karierą naukową, gdy listy przebojów podbiły popowe Spice Girls.

Na całym świecie potwierdzono ponad 2,4 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 165 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 759 tys. przypadków, ponad 40 tys. zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Hiszpanii, Włoszech, Franci, Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 9400 osób. Zmarły w sumie 362 osoby.