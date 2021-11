Karol G, kolumbijska piosenkarka reggaeton, miała wypadek podczas koncertu w FTX Arena w Miami.

Peruwiańska gazeta El Comercio donosi, że autorka hitu "Sejodioto" wykonywała z innymi tancerkami skomplikowany układu taneczny na postawionych na scenie schodach. Niestety w trakcie choreografii gwiazda potknęła się i spadła z nich. Jedna z tancerek przyszła wokalistce z pomocą, więc ta natychmiast wstała i kontynuowała występ.

"Połamały mi się wszystkie paznokcie, chyba złamało mi się kolano. Wszystko boli" - powiedziała później Karol G, chociaż gdyby faktycznie złamała kolano, nie dałaby rady dokończyć koncertu.

Wokalistka dodała też, że był to dla niej wyjątkowy występ i bardzo zależało jej na tym, aby wszystko poszło według plany.

"Po tym jak po raz pierwszy w życiu wypełniłam taką halę... chciałam, aby ten koncert był idealny" - powiedziała swoim fanom.

Karol G to obecnie najpopularniejsza latynoska wokalistka na świecie. Jej media społecznościowe obserwuje ponad 80 mln użytkowników, a dotychczasowy katalog liczy 21,5 miliardów streamów. Artystka znajduje się w Top 50 najpopularniejszych artystów Spotify na świecie oraz może pochwalić się imponującą liczbą średnio 33,7 mln słuchaczy miesięcznie.



Wideo KAROL G - Ay, DiOs Mío! (Official Video)

