Pod koniec swojego występu w "Pytaniu na śniadanie" Karin Ann zdecydowała się wyciągnąć tęczową flagę i wesprzeć społeczność LGBTQ. Jej zachowanie spotkało się ze sporym odzewem. Sprawa odbiła się także głośnym echem w TVP.

"Pochodząca ze Słowacji Karin Ann zarówno w tekstach swoich piosenek jak i w wielu wywiadach podkreśla, że równość, wolność słowa i wyznania są najważniejsze. Młoda artystka nie boi się podejmować w swoich piosenkach trudnych, ale bardzo istotnych tematów młodego pokolenia jak depresja, przemoc czy trudne związki" - podkreśla PR manager Anna Oponczewska.

Swój utwór "babyboy" zadedykowała środowiskom LGBTQ w naszym kraju."Chciałabym dzisiaj zadedykować tę piosenkę dla osób LGBTQIA z Polski, bo wiem, że nie macie tutaj łatwo" - powiedziała prosto do kamery.



"Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, by czuć się bezpiecznie. Jestem z wami i kocham was. Dacie radę. Bądźcie silni" - dodała.



Słowa wsparcia były powodem, dla którego organizatorzy Parady Równości w Krakowie zdecydowali się zaprosić 19-letnią Słowaczkę, aby wystąpiła podczas święta środowisk LGBTQ z krótkim koncertem (14 sierpnia).



Karin Ann ma w planach jesienną trasę klubową w Polsce.

Kim jest Karin Ann?

Karin Ann ( posłuchaj! ) to wschodząca słowacka gwiazda pop, która występuje obecnie jako support sanah ( sprawdź! ) na trasie #NoSory Tour.

Wokalistka niedawno wydała EP-kę pt. "Lonely Together". W swojej twórczości Karin Ann porusza trudne tematy takie jak: zdrowie psychiczne oraz dążenie do równości na każdej płaszczyźnie.

"Jest mi tam ciężko być sobą. Ale zawsze znajduję pocieszenie w muzyce" - tłumaczy artystka, która przyznaje, że życie w konserwatywnej Słowacji nie jest łatwe.

Tęczowa flaga w "Pytaniu na Śniadanie". Wokalistka wspiera społeczność LGBTQ

14 lipca wokalistka została zaproszona do TVP jako muzyczny gość "Pytania na Śniadanie". 14 lipca to również Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Niebinarnych. Karin Ann w trakcie swojego występu zdecydowała się wyrazić swoją solidarność ze społecznością LGBT+ w Polsce.



Występ zaczął rozchodzić się po sieci. Część widzów i internautów pogratulowało artystce odwagi oraz przyznali, że chyba nikt nie spodziewał się tego, co zrobiła Karin Ann.